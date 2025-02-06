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Космос в деталях: телескоп JWST показывает рождение планет

2:00
Наука

Космические телескопы Джеймса Уэбба (JWST), Хаббла и обсерватория ALMA получили беспрецедентно детализированное изображение протопланетного диска HH 30. Это помогает ученым раскрыть секреты формирования планетных систем.

Три телескопа ESO в составе Очень Большого Телескопа VLT
Фото: Flickr by European Southern Observatory, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Три телескопа ESO в составе Очень Большого Телескопа VLT

Значение HH 30 для науки

HH 30 давно известен астрономам, но только JWST предоставляет возможность изучать его детали. Эта система расположена в молекулярном облаке Тельца и имеет сложную структуру. HH 30 считается важным прототипом для исследования эволюции планетных систем.

Детали изображения

Для получения нового изображения были объединены данные JWST, HST и ALMA. Новые снимки показывают динамику пылевых зерен: более крупные зерна сосредоточены в центре, тогда как мелкие рассеиваются по краям.

Структура протопланетной системы

Из центрального диска выходит высокоскоростная струя газа. Внешняя туманность отражает свет молодой звезды, создавая сложный космический пейзаж.

Процесс формирования планет

Пылевые зерна начинают слипаться в плотном диске, что приводит к образованию планет. JWST помогает понять скрытые механизмы, стоящие за процессом формирования планет.

Важность HH 30

HH 30 предоставляет уникальный взгляд на процессы формирования планет, и каждая деталь изображения добавляет новую информацию в понимание Вселенной.

Методы наблюдения

Для наблюдений использовались фильтры с длинами волн 2,0 мкм, 4,44 мкм, 7,7 мкм, 12 мкм и 21 мкм, которые были окрашены в синий, голубой, оранжевый и красный цвета соответственно, передает итальянское издание hwupgrade.

Уточнения

Телеско́п (от др.-греч. τῆλε [tele] «далеко» + σκοπέω [skopeo] «смотрю») — прибор (астрономический инструмент), с помощью которого можно наблюдать отдалённые объекты путём сбора электромагнитного излучения (например, видимого света).
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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