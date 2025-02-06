Сейсмическая активность на Санторини не утихает: что говорят учёные

1:38 Your browser does not support the audio element. Наука

В телешоу специалист Евфимий Сокос выразил уверенность, что в случае крупного землетрясения на Санторини (Греция) в зданиях ничего серьезного не случится, но отметил, что могут быть камнепады.

Фото: commons.wikimedia.org by Georesearch Volcanedo Germany, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Вулкан

Он также прокомментировал возможность возникновения цунами, указав, что небольшие цунами могут возникнуть. По его мнению, вероятность повторения сильного землетрясения, как в 1956 году, крайне мала.

Профессор сейсмологии Манолис Скордилис, выступая на радио, подтвердил, что сценарий крупного землетрясения выше 6 баллов маловероятен. Он отметил, что разлом протяженностью более 20 километров активен, и ученые фиксируют увеличение числа землетрясений на северо-восточной оконечности этого разлома.

Скордилис также указал на наличие последовательности малых землетрясений, характерной для Греции, когда несколько землетрясений происходят одновременно в короткий промежуток времени, но это не приводит к сильному землетрясению.

Он напомнил, что с 1956 года в этом районе не было крупных землетрясений, и накопление сейсмической энергии за такой длительный период маловероятно, текущая последовательность землетрясений вызывает беспокойство, но интервал их возникновения может составлять от месяца до более длительного времени. Он также подчеркнул, что необходимо учитывать риск оползней и провести предварительную проверку, передает греческое издание naftemporiki.

Уточнения

Ти́ра (Фера Фира́, греч. Θήρα), также Сантори́н (Санторини, Σαντορίνη) — вулканический остров в Эгейском море, входит в архипелаг Киклады.



