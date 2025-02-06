Спутниковые исследования показывают тревожный рост ГФУ-125 в атмосфере

2:03 Your browser does not support the audio element. Наука

ГФУ-125 — это гидрофторуглерод, который был разработан в качестве замены хлорфторуглеродов и гидрохлорфторуглеродов, ранее использовавшихся в аэрозолях и холодильниках.

Фото: Openverse by Kentaro IEMOTO, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Загрязненный воздух

Однако со временем от них отказались из-за разрушительного воздействия на озоновый слой. Хотя ГФУ-125 не влияет на озоновый слой, он представляет собой серьезную проблему для климата, так как его потенциал глобального потепления в 3500 раз превышает таковой у диоксида углерода (CO₂). Это означает, что даже небольшое количество ГФУ-125 в атмосфере оказывает значительное влияние на климат.

Недавно группа исследователей из Университета Ватерлоо (Франция), работая с Канадским космическим агентством, впервые измерила концентрацию ГФУ-125 в верхней тропосфере и нижней стратосфере с помощью спутника ACE-FTS. Эти данные обеспечивают глобальную перспективу и точность, позволяя лучше понять распределение и эволюцию этого газа в атмосфере.

Однако результаты исследования вызывают тревогу: с 2004 года концентрация ГФУ-125 в атмосфере увеличилась в десять раз из-за растущего спроса на системы охлаждения и противопожарное оборудование, особенно в развивающихся странах. Этот рост усугубляет глобальное потепление, поскольку ГФУ-125 сохраняется в атмосфере длительное время.

В ответ на эту проблему международное сообщество начало действовать: ГФУ-125 находится под контролем Кигалийской поправки к Монреальскому протоколу.

Исследователи надеются, что международные усилия приведут к снижению концентрации ГФУ-125, но подчеркивают важность быстрой и эффективной реализации этих мер, чтобы избежать необратимых климатических последствий, передает французское издание sciencepost.

Уточнения

Озо́новый слой — часть стратосферы на высоте от 20 до 40 км (в тропических широтах 25—30 км, в умеренных 20—25, в полярных 15—20) с наибольшим содержанием озона (вещества, молекула которого состоит из трёх атомов кислорода, O 3 ), образующегося в результате воздействия УФ-излучения Солнца на молекулярный кислород (O 2 ).

