Казахстанские учёные создают фильтры для снижения выбросов на заводах

1:29 Your browser does not support the audio element. Наука

Сотрудники инженерной лаборатории в Казахстане разрабатывают фильтры, которые помогут снизить выбросы углекислого газа в атмосферу.

Фото: dvidshub.net by Фил Санкел, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ В лаборатории

Об этом сообщает Aikyn.kz со ссылкой на министерство науки и высшего образования. Эти фильтры могут применяться для контроля выбросов на электростанциях и заводах, что способствует уменьшению углеродных emissions и улучшению экологии. Исследования финансируются МАГАТЭ.

Цель проекта заключается в создании инновационной технологии, которая позволит комбинировать дорожные мембраны (фильтры), производимые в Казахстане, с металлоорганическими каркасными соединениями для повышения эффективности улавливания углекислого газа.

Команда работает над созданием специальных слоев на поверхности и каналах мембран, которые удерживают металлоорганические соединения и увеличивают их эффективность. В конце 2024 года МАГАТЭ одобрило финансирование проекта на 5 лет.

Как отметил руководитель проекта Илья Корольков, Казахстан, присоединившись к Парижскому соглашению, активно принимает меры для сокращения выбросов парниковых газов и внедрения инновационных экологических технологий, и этот проект также вносит вклад в выполнение обязательств по соглашению. Илья Корольков является доктором PhD и уже 16 лет занимается наукой в этом университете.

Уточнения

Фильтр — устройства, созданные для отделения чего-то от чего-то. Механизмы, выделяющие (или удаляющие) из исходного объекта некоторую часть с заданными свойствами.



