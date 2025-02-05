Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Натуральный или подделка? Как определить качественный йогурт за секунды
Новинка для дачников: инновационные решения, которые сэкономят ваше время
Достаточно одной ампулы: идеальная подкормка для ваших орхидей
Авто из-за границы: сэкономить можно, но есть нюансы
Натуральная косметика может навредить вашей коже: вся правда о народных рецептах красоты
Эта ошибка при стирке убивает вашу одежду! Проверьте, не совершаете ли вы её
Тренировка для быстрого похудения: утренние упражнения, которые сжигают жир быстрее
Покорителям высот: как эскалатор Тяньюй заманивает туристов
Ксения Бородина вспомнила об ужасах жизни с Курбаном Омаровым

Что предлагает пользователям планшет Galaxy Tab S10 Ultra

1:37
Наука

Galaxy Tab S10 Ultra сохраняет дизайн предыдущей модели с алюминиевым корпусом и тонкими рамками экрана.

Планшет
Фото: galaxystore is licensed under Free More info
Планшет

Он имеет сертификацию IP68, поддерживает USB-C, Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.3.

Экран устройства — 14,6 дюйма с технологией 2x Dynamic AMOLED и частотой обновления до 120 Гц. Четыре динамика AKG обеспечивают мощное звучание.

В плане производительности планшет оснащен чипом MediaTek Dimensity 9300 Plus, имеет 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти, а также работает на Android 14 с интерфейсом One UI 6.1.1 и функциями Galaxy AI.

Аккумулятор имеет емкость 11 200 мАч, что обеспечивает длительное время работы, но время зарядки составляет почти 4 часа при использовании зарядного устройства мощностью 15 Вт.

Камеры представлены четыре — две спереди и две сзади, и они обеспечивают хорошие результаты при стандартном использовании.

Galaxy Tab S10 Ultra сохраняет лучшие характеристики своего предшественника, предлагая высокую производительность и функции Galaxy AI, хотя его долгий процесс зарядки и высокая цена могут быть минусами. Более доступной альтернативой является Galaxy Tab S10 Plus, передает tudocelular.

Уточнения

Samsung Galaxy Store (ранее — Samsung Apps и Galaxy Apps) — магазин приложений, созданный компанией Samsung Electronics.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Удивительный способ очистки сковороды, который вам точно понравится
Недвижимость
Удивительный способ очистки сковороды, который вам точно понравится Аудио 
Максим Галкин* показал лучезарную Аллу Пугачёву
Шоу-бизнес
Максим Галкин* показал лучезарную Аллу Пугачёву Аудио 
Как кошка заранее узнаёт, что хозяин возвращается домой
Домашние животные
Как кошка заранее узнаёт, что хозяин возвращается домой Аудио 
Популярное
Когда последний раз пили? Почему ГИБДД задаёт этот вопрос каждому водителю

Почему инспекторы ДПС спрашивают водителей о последнем употреблении алкоголя? Узнайте истинные причины этого вопроса и как правильно на него отвечать.

Когда последний раз пили? Почему ГИБДД задаёт этот вопрос каждому водителю
ГИБДД запретила самостоятельную замену запчастей — вот какие детали теперь под строгим контролем
ГИБДД запретила самостоятельную замену запчастей — вот какие детали теперь под строгим контролем
Месяц рождения и продолжительность жизни: учёные пришли к интересному выводу
Три главные ошибки водителей при остановке по требованию ГАИ
План Трампа по выселению палестинцев из Газы осуществим Любовь Степушова Исследование раскрывает неожиданный эффект креатина на психику Игорь Буккер Зачем разбомбили Газу: Трамп и Нетаньяху построят суперэлитный курорт Олег Володин
Картофель будет размером с ладонь: секретный ингредиент для лунки
Катализатор снят, но проблемы только начинаются — вот о чем забывают водители
Сапоги без спроса: магазины не знают, куда девать зимнюю обувь
Сапоги без спроса: магазины не знают, куда девать зимнюю обувь
Последние материалы
Невероятные данные: как генетика влияет на возникновение рака у детей
Эти сотрудники первыми попадают под сокращение — проверьте, не находитесь ли вы в зоне риска
6 февраля: Безумная Ксения, комиссарский календарь и теракт в метро
Новые молекулы против раковых опухолей: эффективнее, но безопаснее
Разжижающие кровь препараты: кому они спасут жизнь, а кому навредят?
Пирожки останутся мягкими даже на следующий день: секрет теста на кефире — проверенный рецепт
Не трогайте кузов! Как неправильная полировка испортит вашу машину
План Трампа по Газе: было ваше – стало наше.
Горячее масло больше не испачкает плиту: хитрый приём при жарке котлет сохранит кухню чистой
Неподходящие контейнеры для рассады: избегайте этих ошибок
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.