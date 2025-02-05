Что предлагает пользователям планшет Galaxy Tab S10 Ultra

1:37 Your browser does not support the audio element. Наука

Galaxy Tab S10 Ultra сохраняет дизайн предыдущей модели с алюминиевым корпусом и тонкими рамками экрана.

Фото: galaxystore is licensed under Free More info Планшет

Он имеет сертификацию IP68, поддерживает USB-C, Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.3.

Экран устройства — 14,6 дюйма с технологией 2x Dynamic AMOLED и частотой обновления до 120 Гц. Четыре динамика AKG обеспечивают мощное звучание.

В плане производительности планшет оснащен чипом MediaTek Dimensity 9300 Plus, имеет 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти, а также работает на Android 14 с интерфейсом One UI 6.1.1 и функциями Galaxy AI.

Аккумулятор имеет емкость 11 200 мАч, что обеспечивает длительное время работы, но время зарядки составляет почти 4 часа при использовании зарядного устройства мощностью 15 Вт.

Камеры представлены четыре — две спереди и две сзади, и они обеспечивают хорошие результаты при стандартном использовании.

Galaxy Tab S10 Ultra сохраняет лучшие характеристики своего предшественника, предлагая высокую производительность и функции Galaxy AI, хотя его долгий процесс зарядки и высокая цена могут быть минусами. Более доступной альтернативой является Galaxy Tab S10 Plus, передает tudocelular.

Уточнения

Samsung Galaxy Store (ранее — Samsung Apps и Galaxy Apps) — магазин приложений, созданный компанией Samsung Electronics.

