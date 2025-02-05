Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Google открыл свой ИИ для сотрудничества с военными. Добро пожаловать в судный день!
Не бросайте сразу трубку, если случайно набрали 112: что нужно делать?
Стиль весны 2025: натуральные мотивы в маникюре
Лавров поддержал слова Трампа: Киеву не нужно в НАТО
Дочь Маргариты Тереховой: "Она уже не узнает меня…"
Жизнь без солнца: как микробы добывают энергию из камней и радиоактивности
Илон Маск признал ошибку: старые Tesla не получат обещанное FSD
Изменения в ПДД с февраля: новые штрафы, налоги и техосмотр
Россия и Индонезия обсудили сотрудничество в сфере противовоздушной обороны

Учёные зафиксировали две мощные вспышки на Солнце

1:02
Наука

На Солнце зафиксировали две вспышки, относящиеся к предпоследнему классу силы. Об этом информируют эксперты Института прикладной геофизики.

закат солнца, облака
Фото: Wikimedia Commons by Pixabay.com is licensed under Public domain
закат солнца, облака

Первая вспышка произошла 5 февраля в среду в 6:15 по московскому времени. Ученые сообщили, что в рентгеновском диапазоне была зарегистрирована вспышка класса M1.2, которая длилась около 10 минут и произошла в группе солнечных пятен 3981 (N06W00).

В тот же день, в 10:50 по московскому времени, произошла вторая, более сильная вспышка класса M2.7, продолжавшаяся 13 минут, добавили специалисты. Сотрудники Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН предупредили, что влияние центров солнечной активности на Землю будет ощущаться как минимум еще два-три дня.

Уточнения

Геофи́зика — комплекс научных дисциплин, исследующих физическими методами (контактными и дистанционными аэрокосмическими) строение Земли, процессы, происходящие в геосфере, а также специфические методы исследования упомянутых объектов и процессов.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Жареная печень, которая тает во рту: простой рецепт с луком и сметаной
Еда и рецепты
Жареная печень, которая тает во рту: простой рецепт с луком и сметаной Аудио 
Эта кошачья привычка — знак сильной привязанности
Домашние животные
Эта кошачья привычка — знак сильной привязанности Аудио 
Водители неправильно пропускают пешеходов: разъясняем, как нужно
Авто
Водители неправильно пропускают пешеходов: разъясняем, как нужно Аудио 
Популярное
Пигментные пятна уйдут навсегда: четыре способа сделать кожу идеальной

Современные технологии позволяют избавиться от пигментных пятен без уколов. Узнайте, какие процедуры и средства помогают осветлить кожу и сделать её тон ровнее.

Пигментные пятна уйдут навсегда: четыре способа сделать кожу идеальной
Эта кошачья привычка — знак сильной привязанности
Эта кошачья привычка — знак сильной привязанности
Водители неправильно пропускают пешеходов: разъясняем, как нужно
Когда последний раз пили? Почему ГИБДД задаёт этот вопрос каждому водителю
План Трампа по выселению палестинцев из Газы осуществим Любовь Степушова Исследование раскрывает неожиданный эффект креатина на психику Игорь Буккер Зачем разбомбили Газу: Трамп и Нетаньяху построят суперэлитный курорт Олег Володин
ГИБДД запретила самостоятельную замену запчастей — вот какие детали теперь под строгим контролем
Самые мясистые помидоры: эти сорта разлетаются на рассаду
Такие драники готовили ещё наши бабушки – и вот почему они вкуснее обычных
Такие драники готовили ещё наши бабушки – и вот почему они вкуснее обычных
Последние материалы
Бизнесмен из Бразилии построил свой бизнес на никому не нужных пластиковых бутылках
Два жителя Пермского края похитили более 67 миллионов рублей — детали громкого дела
Что лучше: запекать в фольге или в рукаве? Ответ вас удивит
Лолита отправляется в гастрольный тур после разоблачения Киркорова
Пять удивительных пород: кошки, которые выглядят как сказочные создания
Зимняя рыбалка: где и как ловить рыбу зимой
Лечение Буйнова от рака обойдется в миллион рублей: за это заплатит государство
Девочки не понимали, что натворили: случай, который обернулся угрозой для города
В Красноярске почти полмиллиона стоит VIP-тур для тех, кто желает увидеть запуск ракеты с космодрома Байконур
Россия и Украина совершили крупный обмен военнопленными
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.