Учёные зафиксировали две мощные вспышки на Солнце

На Солнце зафиксировали две вспышки, относящиеся к предпоследнему классу силы. Об этом информируют эксперты Института прикладной геофизики.
Первая вспышка произошла 5 февраля в среду в 6:15 по московскому времени. Ученые сообщили, что в рентгеновском диапазоне была зарегистрирована вспышка класса M1.2, которая длилась около 10 минут и произошла в группе солнечных пятен 3981 (N06W00).
В тот же день, в 10:50 по московскому времени, произошла вторая, более сильная вспышка класса M2.7, продолжавшаяся 13 минут, добавили специалисты. Сотрудники Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН предупредили, что влияние центров солнечной активности на Землю будет ощущаться как минимум еще два-три дня.
Геофи́зика — комплекс научных дисциплин, исследующих физическими методами (контактными и дистанционными аэрокосмическими) строение Земли, процессы, происходящие в геосфере, а также специфические методы исследования упомянутых объектов и процессов.
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