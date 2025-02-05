Учёные зафиксировали две мощные вспышки на Солнце

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На Солнце зафиксировали две вспышки, относящиеся к предпоследнему классу силы. Об этом информируют эксперты Института прикладной геофизики.

Фото: Wikimedia Commons by Pixabay.com is licensed under Public domain закат солнца, облака

Первая вспышка произошла 5 февраля в среду в 6:15 по московскому времени. Ученые сообщили, что в рентгеновском диапазоне была зарегистрирована вспышка класса M1.2, которая длилась около 10 минут и произошла в группе солнечных пятен 3981 (N06W00).

В тот же день, в 10:50 по московскому времени, произошла вторая, более сильная вспышка класса M2.7, продолжавшаяся 13 минут, добавили специалисты. Сотрудники Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН предупредили, что влияние центров солнечной активности на Землю будет ощущаться как минимум еще два-три дня.

Уточнения

Геофи́зика — комплекс научных дисциплин, исследующих физическими методами (контактными и дистанционными аэрокосмическими) строение Земли, процессы, происходящие в геосфере, а также специфические методы исследования упомянутых объектов и процессов.

