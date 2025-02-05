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Синоптик предупредил о приближении к Москве мощного антициклона 8 февраля

1:20
Наука

В предстоящие выходные в столичном регионе ожидаются морозные и солнечные дни. Атмосферное давление при этом достигнет рекордных уровней. Синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин поделился подробностями о прогнозе погоды на ближайшие дни.

автомобиль зимой
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
автомобиль зимой

По его словам, в субботу и воскресенье в Москве и области будет наблюдаться отличная погода с небольшими морозами, ясным небом и солнечным светом.

В ночное время температура воздуха в области опустится до минус 5-10 градусов, а в самой Москве она будет варьироваться в пределах минус 5-7 градусов. В субботу днем термометры покажут минус 1-3 градуса в столице, а в области температура будет колебаться от минус 1 до минус 6 градусов. Этот температурный режим сохранится и в воскресенье.

Ветер будет слабым, максимум до 2-7 метров в секунду. Что касается атмосферного давления, то в выходные оно поднимется до рекордных показателей за всю историю метеонаблюдений. В субботу атмосферное давление достигнет своего пика и составит около 778 миллиметров ртутного столба, передает "Вечерняя Москва".

Уточнения

Антицикло́н — область повышенного атмосферного давления с замкнутыми концентрическими изобарами на уровне моря и с соответствующим распределением ветра. В отличие от циклона ветер в Северном полушарии циркулирует по направлению движения часовой стрелки, а в Южном полушарии — в обратную сторону.
 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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