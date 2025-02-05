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Охлаждение без утечек: учёные разработали кристаллическую альтернативу для холодильников будущего

2:44
Наука

Австралийские исследователи из Университета Дикина предложили инновационное решение для создания холодильников и кондиционеров, которые не наносят ущерб окружающей среде. Их разработка может стать альтернативой современным системам охлаждения, работающим на основе испарения и конденсации жидкости.

Покупка холодильника
Фото: freepik.com by fabrikasimf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Покупка холодильника

Сегодня холодильные устройства охлаждают воздух, циркулируя жидкостью, которая поглощает тепло. Однако эти системы часто подвержены утечкам, и используемые жидкости могут усиливать парниковый эффект, попадая в атмосферу. Ученые во главе с Самантой Пайпер, Дугласом Макфарлейном и Дженни Прингл разработали альтернативу, основанную на так называемых "пластиковых кристаллах" (органических, ионных, пластиковых кристаллов, или OIPC).

Исследователи пояснили, что при определенном давлении молекулы этих кристаллов переходят из хаотичного состояния в упорядоченную кристаллическую решетку. При снижении давления они снова становятся беспорядочными, поглощая тепло и охлаждая окружающую среду. Это явление позволяет использовать OIPC для эффективного охлаждения.

Ранее охлаждение под давлением исследовалось, но большинство материалов претерпевают необходимые превращения при температурах, не подходящих для бытовых холодильников. В отличие от них, кристаллы, разработанные в Австралии, начинают поглощать тепло в диапазоне от -37 до 10 градусов по Цельсию, что идеально подходит для домашних холодильных устройств.

Технология пока находится на стадии лабораторных исследований. Для её функционирования требуется давление, в сотни раз превышающее атмосферное, эквивалентное давлению на глубине нескольких тысяч метров под водой. Кроме того, многократное использование кристаллов может привести к ухудшению их способности поглощать тепло, так как структура решетки становится более твердой.

Несмотря на эти вызовы, ученые уверены, что "бариокариотические реакции, достигаемые с помощью этих прототипов OIPC-BC, можно настраивать путем структурной модификации ионов". Они также отмечают, что "этот широкий спектр возможных комбинаций структуры и функции указывает на потенциал OIPC как нового класса материалов для эффективных и устойчивых технологий охлаждения".

Эта разработка может стать важным шагом в направлении более экологичных и энергоэффективных систем охлаждения, способствуя снижению негативного воздействия на климат.

Уточнения

Кристалли́ческая решётка вспомогательный геометрический образ, вводимый для анализа строения кристалла. Решётка имеет сходство с канвой или сеткой, что даёт основание называть точки решётки узлами.

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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