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Рак бессилен перед этими существами — и учёные уже ищут способ повторить этот феномен

2:50
Наука

Киты, несмотря на свои огромные размеры и продолжительность жизни, удивительно редко страдают от рака. Этот феномен, известный как парадокс Пето, ставит перед учёными вопрос: почему у таких крупных животных с миллиардами клеток риск развития онкологических заболеваний не выше, чем у мелких млекопитающих?

Кит
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кит

Генетические механизмы защиты китов

Недавние исследования проливают свет на генетические адаптации, позволяющие китам эффективно противостоять раку. Учёные из Австралийского университета в Чили обнаружили, что у китообразных произошли значительные изменения в генах, отвечающих за подавление опухолей.

В ходе эволюции эти животные приобрели дополнительные копии генов, регулирующих восстановление повреждённой ДНК, контроль клеточного цикла и работу иммунной системы. Интересно, что скорость появления и утраты таких генов у китообразных была в 2,4 раза выше, чем у других млекопитающих.

Кроме того, исследование, проведённое группой учёных из США, показало, что некоторые участки генома китов эволюционировали быстрее, чем у других видов. Эти области содержат гены, регулирующие клеточный цикл, рост и восстановление ДНК, что способствует предотвращению рака.

Другие животные с низкой заболеваемостью раком

Не только киты обладают уникальными механизмами защиты от рака. Слоны, например, имеют около 20 копий гена p53, который играет ключевую роль в восстановлении повреждённой ДНК и предотвращении опухолевого роста. Для сравнения, у человека есть только одна копия этого гена. Это позволяет слонам эффективно устранять повреждённые клетки, снижая риск развития рака.

Летучие мыши также демонстрируют низкую заболеваемость раком. Исследования их геномов показали наличие уникальных адаптаций, связанных с иммунной системой и механизмами восстановления ДНК, что может способствовать их устойчивости к онкологическим заболеваниям.

Перспективы для медицины

Понимание механизмов, защищающих этих животных от рака, может открыть новые пути в профилактике и лечении онкологических заболеваний у человека.

"Изучение таких генетических адаптаций предоставляет новые возможности для восстановления повреждённого генома у людей", — отмечает молекулярный онколог Робин Фареус.

Таким образом, исследование природных механизмов защиты от рака у крупных и долгоживущих животных может привести к разработке новых стратегий борьбы с онкологическими заболеваниями у человека.

Уточнения

Злока́чественная о́пухоль (также рак или раковая опухоль) — опухоль, свойства которой чаще всего (в отличие от свойств доброкачественной опухоли) делают её крайне опасной для жизни организма, что и дало основание называть её "злокачественной".

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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