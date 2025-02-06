Граница между жизнью и смертью размывается — что случится, если её стереть полностью

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В природе есть несколько существ, которые можно назвать биологически бессмертными — они не умирают от старости, а могут регенерировать и восстанавливать молодость. Но это не значит, что они вообще не могут погибнуть — их можно убить болезнью, хищниками или неблагоприятными условиями.

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5 существ, которые могут быть бессмертными

Медуза Turritopsis dohrnii — существо, которое молодеет

Эта крошечная медуза (до 4,5 мм в диаметре) известна как "бессмертная медуза". Когда она сталкивается с угрозой или повреждениями, её клетки перезапускают себя, превращаясь обратно в полип (юношескую форму), а затем снова взрослеют. Этот процесс можно повторять бесконечно, делая её теоретически бессмертной.

Лобстеры — старость им не знакома

Лобстеры не стареют в привычном смысле. Они продолжают расти, линять и оставаться репродуктивно активными на протяжении всей жизни. Их теломеры (концы хромосом, отвечающие за старение) не укорачиваются, как у большинства существ. Однако их панцирь со временем становится настолько тяжёлым, что они погибают от истощения во время линьки.

Тихоходки — живут в вакууме, радиации и кипятке

Тихоходки (водяные медведи) — одни из самых живучих существ на Земле. Они могут пережить экстремальные температуры (-273°C до +150°C), космическую радиацию, вакуум, полное высыхание и даже находиться в анабиозе десятилетиями. Их клетки способны восстанавливать повреждённую ДНК, а в условиях стресса они просто "отключаются" и могут "проснуться" через десятки лет.

Гидры — никогда не стареют

Гидры — крошечные пресноводные существа, которые, похоже, не испытывают старения. Они постоянно обновляют свои клетки за счёт стволовых клеток, поэтому их организм никогда не изнашивается. Если их не съест хищник или не уничтожит окружающая среда, они могут жить бесконечно.

Гренландская акула — долгожитель среди позвоночных

Эти акулы живут до 500 лет! Они растут невероятно медленно (около 1 см в год) и достигают половой зрелости только к 150 годам. Их метаболизм настолько медленный, что учёные считают, что они практически не испытывают возрастного износа организма.

А можно ли сделать человека бессмертным

У учёных есть несколько идей:

Изучение генетики медуз и гидр для "перезапуска" клеток.

Редактирование теломер для предотвращения старения.

Создание нанороботов, которые будут восстанавливать повреждённые клетки.

Хотя пока человек не может достичь бессмертия, природа уже нашла несколько способов обойти старение. А вдруг однажды мы сможем использовать эти механизмы?

Уточнения

Жизнь (лат. vita) — основное понятие философии и биологии — активная форма существования материи от рождения до смерти, которая в обязательном порядке содержит в себе "свойства живого"; совокупность физических и химических процессов, протекающих в организме, позволяющих осуществлять обмен веществ и деление его клеток или размножение.

