Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Украли фары! Можно ли продолжать движение и не нарушить закон
Непал вводит новые правила для восхождений на высоту более 8000 м
Этот скрытый фактор может нарушать работу мозга
Кошка не ухаживает за котятами? Ошибка хозяев, которую легко исправить
Рак бессилен перед этими существами — и учёные уже ищут способ повторить этот феномен
ФАС подвела итоги прошлого года: почти 10 миллиардов рублей штрафов за год
Гребной тренажер: польза или скрытая угроза?
Редис растёт как попало? Исправьте эти ошибки — и урожай вас удивит
Драма в семье: кто на самом деле пытается убить Джихана? 12 серия "Далёкого города"

Граница между жизнью и смертью размывается — что случится, если её стереть полностью

3:02
Наука

В природе есть несколько существ, которые можно назвать биологически бессмертными — они не умирают от старости, а могут регенерировать и восстанавливать молодость. Но это не значит, что они вообще не могут погибнуть — их можно убить болезнью, хищниками или неблагоприятными условиями.

Акула
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Акула

5 существ, которые могут быть бессмертными

Медуза Turritopsis dohrnii — существо, которое молодеет

Эта крошечная медуза (до 4,5 мм в диаметре) известна как "бессмертная медуза". Когда она сталкивается с угрозой или повреждениями, её клетки перезапускают себя, превращаясь обратно в полип (юношескую форму), а затем снова взрослеют. Этот процесс можно повторять бесконечно, делая её теоретически бессмертной.

Лобстеры — старость им не знакома

Лобстеры не стареют в привычном смысле. Они продолжают расти, линять и оставаться репродуктивно активными на протяжении всей жизни. Их теломеры (концы хромосом, отвечающие за старение) не укорачиваются, как у большинства существ. Однако их панцирь со временем становится настолько тяжёлым, что они погибают от истощения во время линьки.

Тихоходки — живут в вакууме, радиации и кипятке

Тихоходки (водяные медведи) — одни из самых живучих существ на Земле. Они могут пережить экстремальные температуры (-273°C до +150°C), космическую радиацию, вакуум, полное высыхание и даже находиться в анабиозе десятилетиями. Их клетки способны восстанавливать повреждённую ДНК, а в условиях стресса они просто "отключаются" и могут "проснуться" через десятки лет.

Гидры — никогда не стареют

Гидры — крошечные пресноводные существа, которые, похоже, не испытывают старения. Они постоянно обновляют свои клетки за счёт стволовых клеток, поэтому их организм никогда не изнашивается. Если их не съест хищник или не уничтожит окружающая среда, они могут жить бесконечно.

Гренландская акула — долгожитель среди позвоночных

Эти акулы живут до 500 лет! Они растут невероятно медленно (около 1 см в год) и достигают половой зрелости только к 150 годам. Их метаболизм настолько медленный, что учёные считают, что они практически не испытывают возрастного износа организма.

А можно ли сделать человека бессмертным

У учёных есть несколько идей:

  • Изучение генетики медуз и гидр для "перезапуска" клеток.
  • Редактирование теломер для предотвращения старения.
  • Создание нанороботов, которые будут восстанавливать повреждённые клетки.

Хотя пока человек не может достичь бессмертия, природа уже нашла несколько способов обойти старение. А вдруг однажды мы сможем использовать эти механизмы?

Уточнения

Жизнь (лат. vita) — основное понятие философии и биологии — активная форма существования материи от рождения до смерти, которая в обязательном порядке содержит в себе "свойства живого"; совокупность физических и химических процессов, протекающих в организме, позволяющих осуществлять обмен веществ и деление его клеток или размножение.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Чеснок будет расти как на дрожжах: секреты весенней подкормки
Садоводство, цветоводство
Чеснок будет расти как на дрожжах: секреты весенней подкормки Аудио 
Картофель будет размером с ладонь: секретный ингредиент для лунки
Советы
Картофель будет размером с ладонь: секретный ингредиент для лунки Аудио 
Масло меняют неправильно в 80% случаев — вот что нужно делать, чтобы не угробить мотор
Авто
Масло меняют неправильно в 80% случаев — вот что нужно делать, чтобы не угробить мотор Аудио 
Популярное
Когда последний раз пили? Почему ГИБДД задаёт этот вопрос каждому водителю

Почему инспекторы ДПС спрашивают водителей о последнем употреблении алкоголя? Узнайте истинные причины этого вопроса и как правильно на него отвечать.

Когда последний раз пили? Почему ГИБДД задаёт этот вопрос каждому водителю
ГИБДД запретила самостоятельную замену запчастей — вот какие детали теперь под строгим контролем
ГИБДД запретила самостоятельную замену запчастей — вот какие детали теперь под строгим контролем
Три главные ошибки водителей при остановке по требованию ГАИ
Месяц рождения и продолжительность жизни: учёные пришли к интересному выводу
План Трампа по выселению палестинцев из Газы осуществим Любовь Степушова Исследование раскрывает неожиданный эффект креатина на психику Игорь Буккер Зачем разбомбили Газу: Трамп и Нетаньяху построят суперэлитный курорт Олег Володин
Масло меняют неправильно в 80% случаев — вот что нужно делать, чтобы не угробить мотор
Картофель будет размером с ладонь: секретный ингредиент для лунки
Катализатор снят, но проблемы только начинаются — вот о чем забывают водители
Катализатор снят, но проблемы только начинаются — вот о чем забывают водители
Последние материалы
ВАДА признало политическую подоплеку дела Валиевой: что это значит?
ФАС подвела итоги прошлого года: почти 10 миллиардов рублей штрафов за год
Гребной тренажер: польза или скрытая угроза?
Редис растёт как попало? Исправьте эти ошибки — и урожай вас удивит
Драма в семье: кто на самом деле пытается убить Джихана? 12 серия "Далёкого города"
Эти продукты вызывают воспаление и повышают риск смертельных болезней — проверьте свой рацион
Хлеб не испортится даже через месяц: этот способ хранения продлит его свежесть
Забудь о тяжёлых весах! Как правильно тренироваться после 40 лет
Устали от второго подбородка? Лучшие упражнения и процедуры для идеального овала лица
Граница между жизнью и смертью размывается — что случится, если её стереть полностью
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.