Это убило бы Кинг-Конга быстрее, чем пули? Закон, которому подчиняются все живые существа

Закон квадрата-куба, сформулированный Галилеем в 1638 году, объясняет, как изменяются пропорции объектов при увеличении их размера. Он гласит: если размеры тела увеличиваются в X раз, то его площадь возрастает в X² раз, а объем (и, соответственно, масса) — в X³ раз. Это простое математическое правило определяет, почему слоны не прыгают, пауки могут ходить по стенам, а фантазии о гигантских муравьях остаются только в кино.
На первый взгляд, это просто математическая формула, но она объясняет фундаментальные ограничения роста животных, архитектуры, технологий и даже научной фантастики.
"Все живые существа ограничены физическими законами масштабирования. Удвоение размера требует больше, чем удвоение силы, чтобы поддерживать структуру", — объясняет физик Джеффри Вест, автор книги Scale.
Давайте рассмотрим, как это работает в природе.
Рассмотрим слона и антилопу. У антилопы лёгкое тело, длинные тонкие ноги, и она легко прыгает. Но слон, несмотря на сильные мышцы, не может оторвать все четыре лапы от земли одновременно — его кости и суставы просто не выдержат такой нагрузки.
При увеличении размера:
Это объясняет, почему у крупных животных толстые, колоннообразные ноги, а не стройные, как у газелей.
Фильмы вроде "Звёздный десант" или "Тарзан" показывают гигантских насекомых, но в реальности это невозможно. Проблема в следующем:
"Если бы муравей стал размером с человека, он просто не смог бы ходить. Его ноги согнулись бы под его собственным весом", — отмечает биолог Джеймс Гоулд из Принстонского университета.
Маленький геккон или паук легко карабкается по стенам, но человек так сделать не может. Это тоже связано с законом квадрата-куба.
Биолог Адриан Леннон из Кембриджского университета, провёл исследование, показывающее, что если бы человек хотел ходить по стенам, ему пришлось бы покрыть 40% своего тела липкими подушечками. Это просто непрактично, потому что наши руки и ноги слишком маленькие по сравнению с массой тела.
Монстры вроде Годзиллы, Кинг-Конга или огромных пауков из фильмов ужасов нарушают этот закон:
"Если бы Годзилла существовала, она была бы придавлена собственным весом. Её ноги не выдержали бы нагрузки", — объясняет физик Генри Ги из Лондонского музея естественной истории.
Закон квадрата-куба — это не просто теория, а универсальный принцип, ограничивающий размеры и форму живых существ. Он объясняет, почему слоны не прыгают, насекомые остаются крошечными, а гигантские монстры из фильмов остаются фантазией. Этот закон также применяется в инженерии, архитектуре и даже робототехнике, определяя, насколько большие структуры могут быть устойчивыми.
Так что, если вы мечтаете о гигантских насекомых или супергероях, пренебрегающих физикой — лучше не углубляться в математику.
Кинг-Конг (англ. King Kong) — вымышленный гигантский монстр, или кайдзю, напоминающий гориллу, который появлялся в различных СМИ с 1933 года.
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