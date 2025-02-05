Существуют ли инопланетяне? Уравнение Дрейка и шансы на их поиск

2:10 Your browser does not support the audio element. Наука

Наши знания о космосе стремительно растут. Новейшие технологии, включая космический телескоп "Джеймс Уэбб", помогли выявить тысячи экзопланет, на которых может существовать жизнь.

Фото: commons.wikimedia.org by CajunAstro, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Андромеда

Однако вопрос, который волнует человечество с древних времён, по-прежнему остаётся без ответа: есть ли кто-то ещё, помимо нас, во Вселенной?

Успехи в области астрономии и космических технологий открывают новые горизонты. Телескопы теперь могут обнаруживать экзопланеты, на которых условия могут быть схожи с земными, а детекторы гравитационных волн помогают изучать дальние уголки космоса, фиксируя искажения пространства, вызванные чёрными дырами или взрывами сверхновых.

Миссия NASA OSIRIS-REx также ознаменовала новый этап в исследованиях: она привезла образцы с астероида Бенну, находившегося на расстоянии 207 миллионов миль от Земли. Эти данные могут пролить свет на происхождение жизни и эволюцию нашего Солнечного аппарата.

Тем не менее главный вопрос, который стоит перед учеными, — существует ли жизнь, отличная от земной? Возможно, на других планетах могут существовать формы жизни, основанные не на углероде, а на других элементах, например, на кремнии.

Этот вопрос остаётся открытым, и пока мы не обнаружили жизнь в иных мирах, наши исследования лишь приближают нас к пониманию этого феномена.

Жизнь на Земле уникальна своей биохимией, основанной на взаимодействии ДНК, РНК и белков. Однако существует теория, что элементы жизни могли быть привнесены с метеоритами, а жизнь на Земле могла начаться благодаря органическим молекулам, доставленным из космоса.

Согласно уравнению Дрейка, вероятность существования разумных инопланетных цивилизаций в нашей галактике может быть весьма высокой.

Учитывая, что в наблюдаемой Вселенной существует около 200 миллиардов триллионов звёзд, жизнь, возможно, существует и в других уголках космоса.

Уточнения

Уравнение Дрейка или формула Дрейка, — формула, предназначенная для определения числа внеземных цивилизаций в Галактике, с которыми у человечества есть шанс вступить в контакт. Сформулирована доктором Фрэнком Дональдом Дрейком (профессором астрономии и астрофизики калифорнийского университета Санта-Крус) в 1960 году.

