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Под Ираком разрывается древняя плита: что это может значить для региона

1:55
Наука

Под горами Загрос в Ираке происходит нечто удивительное: давно исчезнувшая океаническая плита продолжает погружаться в мантию Земли, создавая новые геологические процессы.

горы в Ираке
Фото: Wikipedia by Lahi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
горы в Ираке

Это не просто тектонические сдвиги — целая история, которая разворачивается под ногами жителей Ирака и соседних стран.

В ходе нового исследования, учёные обнаружили, что эта плита всё ещё оказывает влияние на Землю, несмотря на то что океан Неотетис, который её породил, закрылся более 20 миллионов лет назад.

Океаническая кора продолжает влиять на регион, погружаясь под Евразийский континент и создавая в недрах гор Загрос сложные разломы.

"Эта плита не просто погружается в мантию, но и разрывается, что уменьшает нагрузку на земную кору", — отметил Ренас Кошнав, автор исследования.

Эти процессы происходят особенно активно в районе, где Иракский Курдистан граничит с Турцией, и сейчас разлом движется в сторону северо-западного Ирана.

Исследователи заметили, что в этом районе находится необычно глубокая впадина, заполненная осадочными породами. Удивительно, но, по мнению учёных, вес гор не мог бы сам по себе создать такую впадину.

Вместо этого они обнаружили, что в этом регионе продолжают погружаться остатки океанической плиты, которые также разрываются по мере погружения.

"В направлении Турции впадина становится значительно мельче, что указывает на разлом, ослабляющий притяжение", — говорит Кошнав.

Этот разлом также может дать подсказки для поиска природных ресурсов, таких как фосфаты, медь и железо.

Однако не стоит забывать, что такие тектонические процессы часто становятся причиной разрушительных землетрясений, как в этом регионе, так и в соседних областях.

Уточнения

Текто́ника син. Геотектоника (от греч. τεκτονικός, строительное искусство) — общая часть геотектоники, изучающая геологические процессы, которые контролируют структуру и свойства тектоносферы Земли и других планет, а также историю движений, изменяющих эту структуру.

Респу́блика Ира́к (араб. جُمْهُوريَّة العِرَاق‎; курд. کۆماری عێراق) — государство на Ближнем Востоке. Столица — Багдад. Официальные языки — арабский и курдский. Федеративное государство, парламентская республика.Расположен в Месопотамской низменности, в долине рек Тигр и Евфрат.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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