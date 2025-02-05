Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Два штрафа за одно нарушение? ГИБДД объясняет, в каких случаях это законно
Юпитер и Луна: уникальные небесные события на этой неделе
Хрустящее лакомство без вреда для фигуры: рецепт ПП-печенья с овсянкой, йогуртом и орехами
Пластический хирург заявил, что у жены Макрона есть все мужские признаки
Асимметрия бровей — не приговор: этот метод поможет выровнять их быстро
Много цветов, но нет огурцов? Разбираем две главные ошибки садоводов
Газ на рынках мира подорожает из-за пошлин Китая
Идеальные формы в любом возрасте за месяц! Эти 3 упражнения избавят от жирового фартука любого
Пока не началась весна: срочно обновите побелку на деревьях в своём саду

Отступающие ледники открывают археологам путь к редким артефактам

1:33
Наука

Таяние горных и других ледников привело к обнажению редких артефактов, включая целые подземные поселения, как, например, американская база в Гренландии, и загадочные следы древних цивилизаций в Антарктиде.

Раскопки
Фото: Openverse by Arkhipova Marina, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Раскопки

Исторические свидетельства, сохранившиеся во льду, могут лежать там сотни и даже тысячи лет благодаря холоду и отсутствию кислорода. Недавно археологи в Норвегии сделали интересные находки, когда потепление открыло доступ к артефактам, которые долгое время были скрыты под снегом и льдом. Среди находок оказались деревянные лыжи длиной около полуметра и шириной 15 сантиметров с сохранившимися кожаными креплениями, возраст которых составляет 1300 лет.

Также в процессе раскопок была обнаружена стрела с железным наконечником и деревянным древком того же возраста, хотя оперение не сохранилось, оставив лишь слабый отпечаток. Археологи нашли лошадиный зуб и кусок ткани эпохи викингов. Издание Heritage Daily подробнее освещает эти находки.

Место раскопок — Лендбрин, ледник и горный перевал, который играл важную роль в торговых путях в Римскую эпоху и Средневековье. Ледник отступает из-за климатических изменений последних лет, и под ним были найдены артефакты, которые помогают лучше понять историю и эволюцию этносов в высокогорных районах Норвегии, сообщает planet-today.

Уточнения

Артефакт в археологии — объект, подвергавшийся воздействию человека и обнаруженный в результате раскопок или единичного, иногда случайного события.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Породы для сердечного тепла: три самые чувствительные собаки
Домашние животные
Породы для сердечного тепла: три самые чувствительные собаки Аудио 
Одна деталь делает атмосферные двигатели надёжнее турбированных — что скрывают автопроизводители
Авто
Одна деталь делает атмосферные двигатели надёжнее турбированных — что скрывают автопроизводители Аудио 
Меньше 10 минут на подготовку – ужин из курицы и овощей, который тает во рту
Еда и рецепты
Меньше 10 минут на подготовку – ужин из курицы и овощей, который тает во рту Аудио 
Популярное
Эта кошачья привычка — знак сильной привязанности

Почему кошка лезет в лицо, касается лапкой или трётся об нос? Это не просто игра — питомец передаёт важное сообщение! Узнайте, что оно значит.

Эта кошачья привычка — знак сильной привязанности
Пигментные пятна уйдут навсегда: четыре способа сделать кожу идеальной
Пигментные пятна уйдут навсегда: четыре способа сделать кожу идеальной
Водители неправильно пропускают пешеходов: разъясняем, как нужно
Как сделать тушеную капусту так, чтобы все ели и просили рецепт
За окном война? Ищите женщину Сергей Лебедев Россия усилится для переговоров с США и Китаем на фоне торговой войны между ними Любовь Степушова Трёхпалые мумии противоречат всем научным теориям: учёные в тупике Игорь Буккер
Сырники, которые хочется есть на завтрак, обед и ужин – без муки, но такие же вкусные
Мясистые и сладкие: эти сорта помидоров покорят вашу грядку и стол
Такие драники готовили ещё наши бабушки – и вот почему они вкуснее обычных
Такие драники готовили ещё наши бабушки – и вот почему они вкуснее обычных
Последние материалы
Пока не началась весна: срочно обновите побелку на деревьях в своём саду
Натуральные альтернативы энергетикам: как оставаться бодрым
КНДР хочет провести товарищеский матч с Россией
Драники с грибной начинкой: вкус, который возвращает в детство
Катализатор снят, но проблемы только начинаются — вот о чем забывают водители
Гости будут смеяться вам в лицо: такие обои в гостиной выдают плохой вкус
Отдых на Мальдивах превратился в кошмар: семья срочно вернулась в Москву
Ночной крем работает не так, как вы думали: выбираем лучший для своей кожи
Отступающие ледники открывают археологам путь к редким артефактам
Индексация пенсий возвращается: что нужно знать работающим пенсионерам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.