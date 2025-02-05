Отступающие ледники открывают археологам путь к редким артефактам

1:33 Your browser does not support the audio element. Наука

Таяние горных и других ледников привело к обнажению редких артефактов, включая целые подземные поселения, как, например, американская база в Гренландии, и загадочные следы древних цивилизаций в Антарктиде.

Фото: Openverse by Arkhipova Marina, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Раскопки

Исторические свидетельства, сохранившиеся во льду, могут лежать там сотни и даже тысячи лет благодаря холоду и отсутствию кислорода. Недавно археологи в Норвегии сделали интересные находки, когда потепление открыло доступ к артефактам, которые долгое время были скрыты под снегом и льдом. Среди находок оказались деревянные лыжи длиной около полуметра и шириной 15 сантиметров с сохранившимися кожаными креплениями, возраст которых составляет 1300 лет.

Также в процессе раскопок была обнаружена стрела с железным наконечником и деревянным древком того же возраста, хотя оперение не сохранилось, оставив лишь слабый отпечаток. Археологи нашли лошадиный зуб и кусок ткани эпохи викингов. Издание Heritage Daily подробнее освещает эти находки.

Место раскопок — Лендбрин, ледник и горный перевал, который играл важную роль в торговых путях в Римскую эпоху и Средневековье. Ледник отступает из-за климатических изменений последних лет, и под ним были найдены артефакты, которые помогают лучше понять историю и эволюцию этносов в высокогорных районах Норвегии, сообщает planet-today.

Уточнения

Артефакт в археологии — объект, подвергавшийся воздействию человека и обнаруженный в результате раскопок или единичного, иногда случайного события.



