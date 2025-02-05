Юпитер и Луна: уникальные небесные события на этой неделе

Мы находимся в астрономической середине зимы — между зимним солнцестоянием и весенним равноденствием.
Несмотря на холодные ночи, самые яркие звезды Северного полушария продолжают озарять тёмное небо. Вот что ждёт вас на этой неделе.
Когда солнце сядет, взгляните на запад-юго-запад. Там, на 35% освещённая, растущая Луна будет ярко светить рядом с Венерой.
Венера, планета-сестра Земли, будет значительно ярче Сатурна — её яркость составляет -4,5, а у Сатурна — только +1,1. В течение февраля контраст станет ещё заметнее.
Сегодня первая четверть Луны. Это не столько "четверть" в обычном смысле, сколько этап на её пути вокруг Земли.
Луна будет освещена на 50%, а её фаза перехода в "растущий полумесяц" продлится до полнолуния через неделю.
Сегодня Луна, освещённая на 57%, будет проходить прямо через Плеяды — открытое звёздное скопление, расположенное всего в 444 световых годах от нас.
Это явление будет повторяться каждый месяц в 2025 году.
Когда стемнеет, обратите внимание на юго-восток. Растущая Луна, освещённая на 68%, будет в сопровождении двух ярких светил: Юпитера и Альдебарана.
Юпитер, с яркостью -2,5, будет располагаться ближе к Луне.
Посмотрите на восток, где растущая полукруглая Луна окажется между золотистым Марсом и яркой звездой Поллукс.
Это отличная возможность запечатлеть эти небесные тела в одном кадре!
С начала января Венера перешла в фазу "дихотомии", при которой она освещена менее чем на 50%. Однако с приближением к Земле, её яркость возрастает, и к 14 февраля она станет гораздо более яркой.
Венера, как внутренняя планета, проходит вокруг Солнца быстрее, чем Земля, и её цикл видимости повторяется каждые 8 лет.
Плея́ды (M 45 другие названия — Семь Сестёр, Стожары) — рассеянное звёздное скопление и астеризм в созвездии Тельца. Плеяды известны с древних времён и видны невооружённым глазом даже на городском небе. Скопление и самые яркие звёзды в нём названы в честь Плеяд — нимф из греческой мифологии.
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