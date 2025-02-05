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Исследования показывают скрытые возможности ушных мышц: некоторые люди способны их контролировать

1:21
Наука

Некоторые органы и ткани у нас эволюционируют, другие, наоборот, деградируют и теряют свои функции.

Ухо
Фото: commons.wikimedia.org by Eric Magnan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ухо

Новое исследование показало, что лишь 10-20% людей способны контролировать ушные мышцы. Тем не менее, эти мышцы могут улучшить восприятие звуков, особенно в сложных слуховых ситуациях.

Ученые из Саарского университета изучили рудиментарные ушные мышцы, которые у большинства людей практически неактивны, хотя могут положительно влиять на внимательность и остроту слуха. В ходе эксперимента выяснили, что эти мышцы активируются не только при движении ушами, но и при решении сложных слуховых задач, таких как различение нескольких звуков одновременно.

Исследование подтвердило, что мышцы можно задействовать для повышения внимания при восприятии звуков. С помощью электромиографии ученые измеряли активность ушных мышц у испытуемых, которым проигрывали различные аудиосигналы. Оказалось, что мышцы реагируют на сложность задания, что подтверждает их роль в улучшении слуха в условиях конкурирующих звуков. Хотя движение ушных мышц остаётся незначительным, это не уменьшает их влияние на слух, передает planet-today.

Уточнения

Рудимента́рные о́рганы рудиме́нты (от лат. rudimentum «зачаток, первооснова») — органы, утратившие своё основное значение в процессе эволюционного развития организма.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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