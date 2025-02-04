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Учёные и альпинисты взяли пробы снега в Альпах: что же их так удивило

1:34
Наука

Согласно новому исследованию, частицы, образующиеся при износе автомобильных шин, стали крупнейшим источником загрязнения нанопластиком в высокогорных районах Альп.

Горы
Фото: unsplash.com by Alberto Restifo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Горы

Альпинисты вместе с учеными взяли пробы снега, чтобы оценить уровень нанопластика, сообщает The Guardian.

Как известно, миллионы тонн пластиковых отходов попадают в природу, распадаясь на мелкие фрагменты. Микропластик уже загрязнил все уголки планеты, от Эвереста до глубоких океанов, но нанопластик, сложнее собирать и анализировать. Размер нанопластика колеблется от 1 нанометра до 0,001 миллиметра. Для сравнения, толщина человеческого волоса составляет в среднем от 0,05 до 0,08 миллиметра. Это значит, что самая большая частица нанопластика в 50-80 раз меньше толщины волоса.

Ученые обеспокоены влиянием этого загрязнения на здоровье, поскольку нанопластик может проникать через клеточные мембраны и оставаться в организме, что делает его потенциально опаснее микропластика.

В ходе исследования нанопластик был выявлен в пяти из 14 проб, взятых во французских, швейцарских и итальянских Альпах. Оказалось, что снег, который лежит на поверхности земли, в течение нескольких месяцев может накапливать нанопластик, который приносит ветер из различных регионов.

Уточнения

А́льпы — сложная система хребтов и массивов, протянувшаяся выпуклой дугой к северо-западу от Лигурийского моря до Среднедунайской низменности.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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