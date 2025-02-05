Арктику атаковало аномальное тепло: учёные сделали неутешительный прогноз

1:32 Your browser does not support the audio element. Наука

В начале февраля температура на Северном полюсе поднялась более чем на 20 градусов выше среднего показателя.

Фото: commons.wikimedia.org by Gérald Tapp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Арктика

По данным метеорологических агентств Европы и США, температура к северу от Шпицбергена в Норвегии уже была на 18 градусов выше нормы, приближаясь к нулю, а к воскресенью аномалия увеличилась до более чем 20 градусов, передает The Guardian.

Мика Рантанен, ученый из Финского метеорологического института, отметил, что это был крайне экстремальный случай зимнего потепления, хотя не самый выдающийся в истории.

Жюльен Николя из Службы по изменению климата "Коперник" объяснил, что глубокая область низкого давления над Исландией способствовала поступлению теплого воздуха на Северный полюс. Также он добавил, что высокие температуры морей на северо-востоке Атлантики усиливают это потепление.

С 1979 года Арктика нагревается почти в четыре раза быстрее, чем остальная планета, и экстремальные температуры становятся всё более частыми. Дирк Нотц из Гамбургского университета подчеркнул, что повышение температуры выше нуля вызывает особую тревогу, так как это приводит к таянию льда. Нотц также отметил, что даже при значительном сокращении загрязнения арктический морской лед продолжит таять и, вероятно, в течение следующих двух десятилетий Арктика впервые потеряет свой ледяной покров летом.

Уточнения

А́рктика — единый физико-географический район Земли, примыкающий к Северному полюсу и включающий окраины материков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с островами (кроме прибрежных островов Норвегии), а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов.

