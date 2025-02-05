Международная антарктическая экспедиция завершилась успешно

Этот антарктический лёд хранил тайну тысячелетий — что обнаружила международная экспедиция?

В бразильском порту Рио-Гранде завершилась Международная прибрежная антарктическая кругосветная экспедиция, длившаяся более 69 дней. На борту российского научно-исследовательского судна "Академик Трешников" 57 ученых из России, Аргентины, Бразилии, Индии, Китая, Перу и Чили, представляющие 19 научных организаций стран БРИКС, исследовали прибрежные воды Антарктики. Задачей экспедиции было изучение изменений экологии и окружающей среды региона за последние 10 000 лет. Останавливаясь на научных станциях стран-партнеров БРИКС, исследователи посетили четыре российские, две китайские, одну индийскую и одну бразильскую научные станции.

Условия экспедиции позволили реализовать 19 глубоководных океанографических исследований, запустить 43 аэрологических зонда для изучения атмосферы, собрать более 90 метров ледяного керна для анализа, а также тысячи образцов морской воды, почвы и биоматериалов.

Руководитель российской группы ученых, Никита Куссе-Тиуз, отметил плодотворную работу международной команды, подчеркнув, что результатом экспедиции станут научные публикации, освещающие текущее состояние антарктического региона.

По материалам арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

Уточнения

Арктический и антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ; англ. Arctic and Antarctic Research Institute, AARI) — старейшее научно-исследовательское учреждение России, проводящее комплексное изучение полярных регионов Земли.

Официальное название — Федеральное государственное бюджетное учреждение «Арктический и антарктический научно-исследовательский институт» (ФГБУ «ААНИИ»). ААНИИ подчинён Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.



