Они прекрасно живут в экстремальных условиях: учёные исследовали невидимые миры

1:52 Your browser does not support the audio element. Наука

Недавнее исследование, проведенное командой ученых, показало, что в недрах Земли скрывается огромное разнообразие микробных форм жизни.

Фото: vaam.de by Андреас Клингль, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Бактерии

Исследование, возглавляемое Эмилем Раффом из Океанографического института Вудс-Хоул, охватывало глубины океана и суши, где были обнаружены удивительные экосистемы.

Команда, состоящая из более чем 50 экспертов, изучила различные среды обитания, включая поверхностные отложения, водоемы из пробуренных скважин, пещеры и морские гидротермальные источники. Результаты исследования показали, что подземные экосистемы могут быть столь же разнообразными, а иногда даже превосходить по разнообразию те, что живут на поверхности.

Ученые отмечают, что в глубоководных и подземных средах, где нет солнечного света и энергии, жизнь все же процветает. Микробы и археи выживают, используя водород, метан и серу в своих метаболических процессах. Несмотря на медленный темп жизни, некоторые клетки способны размножаться тысячу раз в год, что обеспечивает им эволюционные преимущества.

В ходе анализа были рассмотрены 478 археев и 964 бактерии, а также проведены 147 метагеномных анализов. Исследование не выявило четкой границы между экосистемами поверхности и подземными экосистемами, однако различия в составе были значительными. Рафф подчеркнул, что условия отбора различаются на суше и в море.

Полученные результаты вновь поднимают вопрос о том, могут ли подземные глубины Марса также скрывать формы жизни, адаптированные к экстремальным условиям, сообщает венгерское издание "24".

Уточнения

Археи представляют собой одноклеточные микроорганизмы, не имеющие ядра, а также каких-либо мембранных органелл.



