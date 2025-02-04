Они прекрасно живут в экстремальных условиях: учёные исследовали невидимые миры

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1:52
Наука

Недавнее исследование, проведенное командой ученых, показало, что в недрах Земли скрывается огромное разнообразие микробных форм жизни.

Бактерии
Фото: vaam.de by Андреас Клингль, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Бактерии

Исследование, возглавляемое Эмилем Раффом из Океанографического института Вудс-Хоул, охватывало глубины океана и суши, где были обнаружены удивительные экосистемы.

Команда, состоящая из более чем 50 экспертов, изучила различные среды обитания, включая поверхностные отложения, водоемы из пробуренных скважин, пещеры и морские гидротермальные источники. Результаты исследования показали, что подземные экосистемы могут быть столь же разнообразными, а иногда даже превосходить по разнообразию те, что живут на поверхности.

Ученые отмечают, что в глубоководных и подземных средах, где нет солнечного света и энергии, жизнь все же процветает. Микробы и археи выживают, используя водород, метан и серу в своих метаболических процессах. Несмотря на медленный темп жизни, некоторые клетки способны размножаться тысячу раз в год, что обеспечивает им эволюционные преимущества.

В ходе анализа были рассмотрены 478 археев и 964 бактерии, а также проведены 147 метагеномных анализов. Исследование не выявило четкой границы между экосистемами поверхности и подземными экосистемами, однако различия в составе были значительными. Рафф подчеркнул, что условия отбора различаются на суше и в море.

Полученные результаты вновь поднимают вопрос о том, могут ли подземные глубины Марса также скрывать формы жизни, адаптированные к экстремальным условиям, сообщает венгерское издание "24".

Уточнения

Археи представляют собой одноклеточные микроорганизмы, не имеющие ядра, а также каких-либо мембранных органелл.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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