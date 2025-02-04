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Месяц рождения и продолжительность жизни: учёные пришли к интересному выводу

1:21
Наука

Американские ученые провели многолетние исследования и пришли к любопытному выводу: дата и месяц рождения непосредственно влияют на продолжительность жизни.

Компания друзей
Фото: freepik.com by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Компания друзей

Как сообщает Aikyn.kz, результаты показывают, что сезон, в который человек родился, также оказывает влияние на его здоровье. 

Оказалось, что разница в продолжительности жизни между родившимися осенью и весной составляет около 40%. Люди, появившиеся на свет осенью, имеют больше шансов на долголетие. 

Исследования также показали, что время года оказывает влияние на здоровье. Например, у детей, рожденных зимой, значительно выше риски развития шизофрении, глазных заболеваний и аллергий по сравнению с летними малышами. 

Кроме того, ученые отметили, что обучаемость может зависеть от сезона: считается, что дети, родившиеся в начале учебного года, показывают хорошие результаты в учебе. Однако исследователи подчеркивают, что их цель — не предсказать судьбу, а исследовать влияние месяцев рождения на различные аспекты жизни. 

В итоге, специалисты пришли к выводу, что времена года действительно оказывают влияние на продолжительность жизни, и оптимисты живут дольше, чем пессимисты.

Уточнения

Сезон (фр  saison от лат. satio «сеяние; время сева») — то же, что и время года: весна, лето, осень, зима.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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