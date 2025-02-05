Археологи нашли следы, оставленные 4000 лет назад — люди бежали от раскалённого вулкана

3:10 Your browser does not support the audio element. Наука

Недавние археологические раскопки в районе Салерно, на юге Италии, привели к удивительному открытию: обнаружены следы людей и животных, спасавшихся от извержения Везувия около 2000 года до нашей эры. Эти находки свидетельствуют о том, что катастрофические извержения Везувия происходили задолго до трагедии Помпей в 79 году нашей эры.

Фото: http://www.van-ham.com/ by attributed to many people to Camillo de Vito (fl. 1819 -? in Naples), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Везувий

Следы древних людей: бегство от катастрофы

В ходе двухлетних раскопок, проводимых в рамках модернизации газопровода, археологи нашли отпечатки ног мужчин, женщин и детей. Некоторые были босиком, другие — в обуви. Следы обнаружены возле ручья Казарцано, что указывает на существование древнего сообщества в тени комплекса Сомма-Везувий в раннем бронзовом веке.

Извержение Авеллино: катастрофа, уничтожившая поселения

Извержение Авеллино, произошедшее около 2000 года до н. э., оказалось даже более мощным, чем знаменитое извержение 79 года н. э., которое стерло с лица земли Помпеи и Геркуланум. Пирокластические потоки и вулканический пепел, покрывшие местность, сохранили следы бегства людей, давая представление о масштабах древней катастрофы.

Люди возвращаются: жизнь после катастрофы

Несмотря на разрушения, спустя несколько веков люди вновь заселили этот регион. Археологические находки подтверждают, что территория была заселена между поздним бронзовым и ранним железным веками (1200/1150-900 гг. до н. э.). Были найдены остатки фундаментов хижин и керамические фрагменты, свидетельствующие о существовании здесь организованной деревни.

Следы цивилизации: от древности до античности

Исследования показали, что регион использовался в последующие эпохи вплоть до поздней античности. Археологи обнаружили элементы эллинистического периода (III-II вв. до н. э.), внегородское святилище около Нуцерии Альфатерна, а также римские виллы, связанные с сельским хозяйством. Следы плуга, найденные на разных участках, подтверждают, что местные жители активно занимались земледелием.

Архаичные постройки и социальные перемены

В поздней античности на этой территории появились большие хижины, схожие с доисторическими жилищами. Это может свидетельствовать о социальных изменениях, вызванных экономическими трудностями, и показывает, как местные общины адаптировались к новым условиям.

Что нам открывает история Везувия

Эти открытия не только расширяют знания об извержениях Везувия, но и доказывают, что люди тысячелетиями населяли этот опасный регион, несмотря на периодические катастрофы. Археологические находки помогают понять, как древние цивилизации справлялись с природными катаклизмами и адаптировались к изменяющимся условиям.

Уточнения

Вулкан (от лат. Vulcanus) — эффузивное геологическое образование, имеющее выводное отверстие (жерло, кратер, кальдера) или трещины, из которых горячая лава и вулканические газы поступают на поверхность из недр планеты, или поступали ранее.

