В пустыне Сахара внезапно появилось озеро — редкое явление удивило учёных

1:35 Your browser does not support the audio element. Наука

В сентябре 2024 года в одном из самых засушливых регионов мира, пустыне Сахара, произошло удивительное явление — на территории Алжира вновь возникло временное озеро Себха эль-Мелах. Это событие произошло после мощного циклона, обрушившегося на север Африки.

Фото: unsplash.com by Joshua Sortino, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пустыня

Себха эль-Мелах — это солончак, который периодически заполняется водой после сильных дождей. Однако в последние десятилетия такие явления стали крайне редкими из-за изменения климата и уменьшения количества осадков в регионе. Появление озера предоставляет ученым уникальную возможность изучить климатическое прошлое Африки и понять процессы, происходящие в засушливых зонах.

Образование временных озер в пустынях связано с редкими, но интенсивными осадками. Когда мощные циклоны приносят обильные дожди, вода скапливается в низинах, образуя временные водоемы. Такие явления не только меняют ландшафт, но и влияют на экосистему региона, создавая условия для появления временной флоры и фауны.

Появление озера Себха эль-Мелах в 2024 году стало напоминанием о том, что даже в самых засушливых местах планеты могут происходить значительные климатические изменения. Наблюдение и изучение таких явлений помогают ученым лучше понять динамику климатических процессов и адаптацию экосистем к изменяющимся условиям.

Уточнения

О́зеро — компонент гидросферы, представляющий собой естественно возникший водоём, заполненный в пределах озёрной чаши (озёрного ложа) водой и не имеющий непосредственного соединения с морем (океаном).

