Исследование доказало: микропластик остаётся в нашем теле навсегда

2:20 Your browser does not support the audio element. Наука

Высокий уровень микропластика обнаружен в мозге человека, что вызывает серьёзные опасения для здоровья. Согласно исследованию, которое появилось на страницах Nature Medicine, концентрация этих частиц в тканях мозга и других органах, таких как печень и почки, продолжает расти. Особенно пугающим оказался тот факт, что у людей, страдающих деменцией, содержание микропластика в мозге оказалось в шесть раз выше.

Фото: commons.wikimedia.org by Jean-Etienne Minh-Duy Poirrier from USA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Пластиковый мозг

Микропластик образуется при разрушении пластиковых отходов и загрязняет окружающую среду повсеместно. Человек ежедневно сталкивается с ним через пищу, питьевую воду и даже воздух. Недавние исследования уже связывали микропластик с преждевременными родами и повреждениями нервной системы у животных, а теперь выявлено его присутствие в тканях человеческого мозга.

В ходе анализа были изучены ткани мозга, печени и почек 28 человек, умерших в 2016 году, и 24 человек, скончавшихся в 2024 году. Исследование показало, что концентрация микропластика значительно выше именно в мозге и печени. Частицы пластика в мозговых тканях были в основном в виде наноразмерных осколков и хлопьев.

Наиболее распространённым пластиком, обнаруженным в тканях, оказался полиэтилен. Исследование также показало, что уровень микропластика не зависел от возраста, пола, причины смерти или этнической принадлежности. Это указывает на то, что загрязнение пластиком — глобальная проблема, касающаяся всех без исключения.

Учёные призывают к немедленным действиям по борьбе с загрязнением окружающей среды пластиком. Учитывая связь микропластика с нейродегенеративными заболеваниями, необходимо разработать стратегии по снижению его содержания в воде, продуктах питания и воздухе. Без должного внимания к этой проблеме микропластик может стать скрытой, но крайне серьёзной угрозой для здоровья будущих поколений.

Результаты исследования поднимают важный вопрос о необходимости дальнейших изучений влияния микропластика на человеческий организм и путей его возможного выведения из тканей.

Уточнения

Микропластик — мелкие (обычно размером меньше пяти миллиметров) частицы пластика.

