Дороги будущего: асфальт, который сам восстанавливает выбоины и трещины

2:42 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные из университета в Суонси, Королевского колледжа Лондона и Чили представили новую технологию самовосстанавливающегося дорожного покрытия. Об этом сказано на сайте Swansea University.

Фото: wikipedia by Joe Gardner, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ дорога

В лабораторных испытаниях небольшие повреждения асфальта исчезали в течение часа после их появления. Это открытие может радикально изменить дорожное строительство, предотвращая образование выбоин и продлевая срок службы покрытий на 30%.

Выбоины начинаются с крошечных поверхностных трещин, которые появляются под воздействием автомобильного движения. Со временем в них проникает вода, вызывая ещё большие разрушения и ускоряя процесс износа дорог.

В Великобритании ежегодно тратятся сотни миллионов фунтов стерлингов на ремонт автомобилей, повреждённых из-за выбоин. Новая технология позволит значительно сократить эти затраты.

Разработчики внедрили в битум микроскопические пористые споры растений, насыщенные переработанными маслами. Когда покрытие подвергается нагрузке и начинает проседать, споры сжимаются, выделяя масло. Оно проникает в микротрещины, размягчает битум и буквально «запечатывает» повреждения, предотвращая их разрастание.

Учёные вдохновились природными процессами восстановления, наблюдая за заживлением ран у деревьев и животных. Использование биомассы в строительстве асфальта не только повышает его долговечность, но и снижает негативное воздействие дорожного строительства на окружающую среду.

Для создания новой технологии исследователи применили машинное обучение, которое помогло смоделировать движение органических молекул в битуме. Благодаря этому удалось предсказать, как материал будет реагировать на трещины и как быстро он сможет самовосстанавливаться. Использование ИИ ускоряет разработку и оптимизацию материалов, делая дороги не только долговечнее, но и экологичнее.

Самовосстанавливающийся асфальт может стать прорывом в дорожном строительстве, сокращая расходы на ремонт и повышая безопасность движения. Благодаря комбинации биотехнологий, переработанных материалов и искусственного интеллекта дороги будущего смогут самостоятельно устранять небольшие повреждения, снижая риск образования крупных выбоин.

Результаты исследования уже опубликованы и привлекли внимание специалистов по всему миру. Если технология будет успешно внедрена в реальных условиях, это может стать революцией в сфере дорожного покрытия.

Уточнения

Университет Суонси (англ Swansea University; валл. Prifysgol Abertawe) — университет, расположенный в Суонси, Уэльс, Великобритания.

