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Москвичей предупредили о рекордно высоком атмосферном давлении

1:03
Наука

К субботе атмосферное давление в Москве достигнет рекорного уровня 775-777 миллиметров ртутного столба благодаря антициклону, который движется с востока, сообщил во вторник Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России.

ветви ели в снегу
Фото: Wikimedia Commons by ForestWander is licensed under Public domain
ветви ели в снегу

По словам эксперта, антициклон, который в настоящее время активно влияет на азиатскую часть страны, скоро начнет распространять свое воздействие на запад. Гребень высокого давления уже пересекает Урал и устанавливается над европейской частью России. Вильфанд подчеркнул, что подобные явления происходят довольно редко, передает РИА Новости.

На данный момент атмосферное давление превышает норму на 8-10 миллиметров ртутного столба, и каждый день оно будет увеличиваться примерно на 5 миллиметров. Пик давления ожидается в субботу — 775-777 миллиметров ртутного столба, добавил синоптик.

Уточнения

Роман Менделевич Вильфанд (род. 13 июня 1948, Киев, УССР, СССР) — советский и российский метеоролог, почётный профессор МГУ, доктор технических наук, заслуженный метеоролог Российской Федерации (2003). Директор «Гидрометцентра России» (2001—2018), научный руководитель Гидрометцентра России с июня 2018 года. Член коллегии Росгидромета и член научно-технического совета Росгидромета.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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