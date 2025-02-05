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Крысы по всему миру штурмуют мегаполисы: кое-где уже признали поражение

1:55
Наука

Исследования показывают, что глобальное потепление способствует увеличению численности крыс в крупных городах. Особенно быстрый рост наблюдается в Вашингтоне, округ Колумбия. Учёные проанализировали данные о жалобах на крыс в 16 мегаполисах по всему миру, включая города США, Токио, Амстердам и Торонто. Эти сведения были собраны из открытых источников и городских властей.

крысы
Фото: Wikimedia Commons by Fulvio Spada, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
крысы

Исследование, проведённое экологом Джонатаном Ричардсоном и его коллегами, выявило разные тенденции в зависимости от города:

  • В Новом Орлеане, Луисвилле и Токио популяция крыс снижается.
  • В Далласе и Сент-Луисе остаётся стабильной.
  • В 11 городах, включая Вашингтон, Сан-Франциско, Нью-Йорк, Торонто и Амстердам, численность крыс растёт.

Наиболее сильная связь прослеживается между ростом популяции грызунов и повышением средней температуры за последние сто лет. Также значительное влияние оказывают уровень урбанизации и плотность населения. Однако экономическое развитие (измеряемое через ВВП) не влияет на рост популяции крыс.

Чем больше крыс, тем выше риск распространения болезней, которые они переносят. Это представляет серьёзную угрозу для общественного здоровья, особенно в густонаселённых городах. В связи с этим муниципальные власти должны усилить меры по контролю численности грызунов.

Одной из наиболее эффективных стратегий является ограничение доступа к продовольствию. Именно нехватка пищи заставляет крыс мигрировать и сокращает их численность.

В Нью-Йорке уже тестируются экспериментальные методы борьбы с этими вредителями, направленные на сокращение популяции.

Уточнения

Валово́й вну́тренний проду́кт (англ. gross domestic product), общепринятое сокращение — ВВП (англ. GDP) — макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть не предназначенных для использования в производстве или дальнейшей перепродажи), произведённых за оговорённый период во всех отраслях экономики на территории конкретного государства вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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