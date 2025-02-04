Ученые обнаружили загадочную структуру на поверхности Марса

Марсоход NASA под названием Perseverance собрал на поверхности Марса уникальный образец, текстура которого не имеет аналогов, сообщает The Independent. Этот экземпляр породы, получивший название Silver Mountain, сейчас помещен в специальную трубку и ожидает своей отправки на Землю для тщательного анализа. Таким образом, данный образец стал 26-м в коллекции, собранной Perseverance.
Работа космического аппарата позволит ученым более глубоко изучить геологическую историю Красной планеты, ее климатические условия и выяснить, имела ли ее поверхность когда-либо пригодность для существования жизни.
Изначально предполагалось, что собираемые образцы будут возвращены на Землю в рамках исторической миссии. Однако из-за финансовых трудностей проект по возврату образцов был фактически приостановлен. В недавнем времени NASA предложила альтернативный план, согласно которому возврат образцов на Землю может состояться в 2035 или 2039 году.
Билл Нельсон, экс-администратор NASA, в начале января отметил, что новый подход способен существенно сократить расходы и время. Новый руководитель, назначенный Дональдом Трампом, Джаред Айзекман, ранее подчеркивал, что исследование Красной планеты станет одним из приоритетов в американской космической программе, что поможет ускорить процесс возврата образцов.
Собранные данные и образцы от Perseverance также окажут значительное влияние на подготовку будущих миссий с участием людей. Эта миссия является неотъемлемой частью программы NASA по изучению Марса, основной целью которой является детальное картографирование планеты с использованием робототехнических средств.
Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы. Наряду с Меркурием, Венерой и Землёй принадлежит к семейству планет земной группы. Названа в честь Марса — древнеримского бога войны, соответствующего древнегреческому Аресу.
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