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Ученые обнаружили загадочную структуру на поверхности Марса

1:56
Наука

Марсоход NASA под названием Perseverance собрал на поверхности Марса уникальный образец, текстура которого не имеет аналогов, сообщает The Independent. Этот экземпляр породы, получивший название Silver Mountain, сейчас помещен в специальную трубку и ожидает своей отправки на Землю для тщательного анализа. Таким образом, данный образец стал 26-м в коллекции, собранной Perseverance.

Фото космоса
Фото: commons.wikimedia.org by NASA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Фото космоса

Работа космического аппарата позволит ученым более глубоко изучить геологическую историю Красной планеты, ее климатические условия и выяснить, имела ли ее поверхность когда-либо пригодность для существования жизни.

Изначально предполагалось, что собираемые образцы будут возвращены на Землю в рамках исторической миссии. Однако из-за финансовых трудностей проект по возврату образцов был фактически приостановлен. В недавнем времени NASA предложила альтернативный план, согласно которому возврат образцов на Землю может состояться в 2035 или 2039 году.

Билл Нельсон, экс-администратор NASA, в начале января отметил, что новый подход способен существенно сократить расходы и время. Новый руководитель, назначенный Дональдом Трампом, Джаред Айзекман, ранее подчеркивал, что исследование Красной планеты станет одним из приоритетов в американской космической программе, что поможет ускорить процесс возврата образцов.

Собранные данные и образцы от Perseverance также окажут значительное влияние на подготовку будущих миссий с участием людей. Эта миссия является неотъемлемой частью программы NASA по изучению Марса, основной целью которой является детальное картографирование планеты с использованием робототехнических средств.

Уточнения

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы. Наряду с Меркурием, Венерой и Землёй принадлежит к семейству планет земной группы. Названа в честь Марса — древнеримского бога войны, соответствующего древнегреческому Аресу.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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