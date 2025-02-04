Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
На авторазборках полно краденых запчастей: как сделать свою машину неинтересной для воров
Нож в руках школьника: что известно о резонансном ЧП в Екатеринбурге
Такие драники готовили ещё наши бабушки – и вот почему они вкуснее обычных
Трое неизвестных угнали поезд метро в Нью-Йорке
Ида Галич показала, как её сын отреагировал на известие о братике или сестрёнке
Осудившего СВО Алексея Кортнева отменили в Театре мюзикла: никаких поблажек
Что стоит за странными расчётами процентов по депозитам в России
Стало известно, где и когда встретятся Кристина Орбакайте и Алла Пугачёва
Откололся кусок весом в триллионы тонн: как самый большой айсберг в мире меняет океан

Синоптик объяснил, почему 2025 год может стать одним из самых жарких

1:18
Наука

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что 2025 год может стать одним из самых теплых в истории. Согласно предварительным данным, он может войти в тройку или пятерку самых жарких лет, хотя, по всей вероятности, не превзойдет рекордные показатели.

На пляже
Фото: unsplash.com by Сай Киран Анагани, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
На пляже

Некоторые синоптики считают, что 2025-й имеет шансы занять второе место среди самых жарких лет на планете. Однако делать точные прогнозы пока рано, более реалистичные оценки будут возможны лишь к середине года.

Эксперт добавил, что текущая климатическая ситуация на Земле во многом определяется природным явлением Ла-Нинья. Оно связано со снижением температуры воды в экваториальной зоне Тихого океана. Ожидается, что это явление перейдет в нейтральную фазу в апреле, сообщают "Вести Подмосковья".

Сегодня, 3 февраля, в Москве и Подмосковье прогнозируются температуры от -1 до +1 градуса при облачной погоде. Ожидается небольшой снег. Ветер будет дуть с юго-западной стороны, а атмосферное давление в середине дня составит 748 миллиметров ртутного столба.

 

Уточнения

Роман Менделевич Вильфанд (род. 13 июня 1948, Киев, УССР, СССР) — советский и российский метеоролог, почётный профессор МГУ, доктор технических наук, заслуженный метеоролог Российской Федерации (2003). Директор «Гидрометцентра России» (2001—2018), научный руководитель Гидрометцентра России с июня 2018 года. Член коллегии Росгидромета и член научно-технического совета Росгидромета.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Пигментные пятна уйдут навсегда: четыре способа сделать кожу идеальной
Красота и стиль
Пигментные пятна уйдут навсегда: четыре способа сделать кожу идеальной Аудио 
Сырники, которые хочется есть на завтрак, обед и ужин – без муки, но такие же вкусные
Еда и рецепты
Сырники, которые хочется есть на завтрак, обед и ужин – без муки, но такие же вкусные
Ни уксус, ни пищевая сода: назван лучший способ быстро удалить засохший жир с духовки
Недвижимость
Ни уксус, ни пищевая сода: назван лучший способ быстро удалить засохший жир с духовки Аудио 
Популярное
Тренировки после 60 лет: что можно, а что нельзя

Врач и фитнес-тренер Евгений Ерастов дал рекомендации по безопасным тренировкам для людей старше 60 лет, подчеркнув важность ходьбы и умеренных нагрузок.

Тренировки после 60 лет: что можно, а что нельзя
Неожиданные штрафы с февраля: водители начнут платить за то, что раньше не считалось нарушением
Неожиданные штрафы с февраля: водители начнут платить за то, что раньше не считалось нарушением
5 предметов богатого интерьера, которые стоят копейки
Путешествовать в Абхазию станет проще: что изменится уже летом?
Россия усилится для переговоров с США и Китаем на фоне торговой войны между ними Любовь Степушова Трёхпалые мумии противоречат всем научным теориям: учёные в тупике Игорь Буккер Коронация в Англии — традиции и большие деньги Сергей Лебедев
Вот какой кофе лучше пить по утрам: об этом не все знают
Пигментные пятна уйдут навсегда: четыре способа сделать кожу идеальной
Эта кошачья привычка — знак сильной привязанности
Эта кошачья привычка — знак сильной привязанности
Последние материалы
Лукашенко пообещал разобраться с необоснованным выводом денег за рубеж
Стало известно, почему Ким Кардашьян не пришла на Грэмми-2025
Ученые обнаружили загадочную структуру на поверхности Марса
Вот для чего нужно небольшое отверстие на кусачках для ногтей: вы удивитесь
Невестка Ирины Понаровской прервала молчание после смерти мужа
Канье Уэст может лишиться 20 млн долларов из-за выходки Бьянки Цензори на Грэмми-2025
Синоптик объяснил, почему 2025 год может стать одним из самых жарких
Справляемся с упадком сил и возвращаем интерес к тренировкам
Беременная Ида Галич поделилась предположением по поводу пола ребёнка
Сушильная машина спасёт ваш день: 5 главных преимуществ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.