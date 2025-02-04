Синоптик объяснил, почему 2025 год может стать одним из самых жарких

1:18 Your browser does not support the audio element. Наука

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что 2025 год может стать одним из самых теплых в истории. Согласно предварительным данным, он может войти в тройку или пятерку самых жарких лет, хотя, по всей вероятности, не превзойдет рекордные показатели.

Фото: unsplash.com by Сай Киран Анагани, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ На пляже

Некоторые синоптики считают, что 2025-й имеет шансы занять второе место среди самых жарких лет на планете. Однако делать точные прогнозы пока рано, более реалистичные оценки будут возможны лишь к середине года.

Эксперт добавил, что текущая климатическая ситуация на Земле во многом определяется природным явлением Ла-Нинья. Оно связано со снижением температуры воды в экваториальной зоне Тихого океана. Ожидается, что это явление перейдет в нейтральную фазу в апреле, сообщают "Вести Подмосковья".

Сегодня, 3 февраля, в Москве и Подмосковье прогнозируются температуры от -1 до +1 градуса при облачной погоде. Ожидается небольшой снег. Ветер будет дуть с юго-западной стороны, а атмосферное давление в середине дня составит 748 миллиметров ртутного столба.

Уточнения

Роман Менделевич Вильфанд (род. 13 июня 1948, Киев, УССР, СССР) — советский и российский метеоролог, почётный профессор МГУ, доктор технических наук, заслуженный метеоролог Российской Федерации (2003). Директор «Гидрометцентра России» (2001—2018), научный руководитель Гидрометцентра России с июня 2018 года. Член коллегии Росгидромета и член научно-технического совета Росгидромета.

