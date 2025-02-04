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Вдохновлённые природой: искусственный фотосинтез открывает новые горизонты для освоения космоса

2:14
Наука

Миссия "Шэньчжоу-19" ознаменовалась впечатляющим достижением: тайконавты успешно протестировали инновационную технологию "искусственного фотосинтеза" в условиях космической станции "Тяньгун". Суть эксперимента заключалась в преобразовании углекислого газа и воды в ценные ресурсы — кислород, необходимый для поддержания жизнедеятельности, и этилен, перспективное топливо для ракетных двигателей, а также окислитель.

Китайский скафандр ЕВА
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chinese_EVA_spacesuit_(2).JPG by Johnson Lau, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Китайский скафандр ЕВА

Уникальность разработки заключается в ее потенциале для создания искусственной атмосферы, пригодной для дыхания, как на борту космических аппаратов, предназначенных для дальних перелетов, так и в будущих колониях на других планетах.

Вдохновленная природным процессом фотосинтеза, технология представляет собой его высокотехнологичную имитацию, основанную на передовых достижениях в области физики и химии. Ключевую роль в процессе играют полупроводниковые катализаторы нового поколения, позволяющие проводить реакцию при комнатной температуре и нормальном давлении. Важно отметить, что данный метод требует значительно меньших энергозатрат по сравнению с электролизом, который в настоящее время используется на Международной космической станции для производства кислорода.

Несмотря на то, что конкретные технические детали эксперимента пока остаются в секрете, в Китае его результаты оцениваются как чрезвычайно успешные.

В будущем эта технология может сыграть решающую роль в освоении Луны, особенно при создании баз в ее полярных регионах, где обнаружены значительные запасы водяного льда. Учитывая, что в процессе жизнедеятельности колонисты неизбежно будут производить углекислый газ, возможность его преобразования в кислород откроет путь к созданию самодостаточной среды обитания, не зависящей от поставок газов с Земли. Более того, дальнейшее развитие этой технологии позволит генерировать неограниченные запасы топлива непосредственно на месте, что обеспечит работу лунных объектов и, возможно, даже станет основой для космических путешествий в пределах Солнечной системы.

Уточнения

Космона́вт — человек, проводящий испытания и эксплуатацию космической техники в космическом полёте.

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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