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Вулканический коктейль: планета с вечным днём и вечной ночью

3:11
Наука

Недавно ученые обнаружили признаки атмосферы у экзопланеты L 98-59 b, вращающейся вокруг красного карлика в созвездии Летучая Рыба. Это открытие стало неожиданностью, поскольку планета находится невероятно близко к своей звезде, известной своей бурной активностью. Ранее считалось, что мощные вспышки красных карликов должны были уничтожить любую атмосферу на близлежащих планетах. Однако новые данные, полученные с помощью телескопа "Джеймс Уэбб", указывают на наличие у L 98-59 b плотной атмосферы, богатой диоксидом серы.

Воображаемый вид с поверхности планеты, вращающихся вокруг ультрахолодной карликовой звезды
Фото: ESO by M. Kornmesser, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Воображаемый вид с поверхности планеты, вращающихся вокруг ультрахолодной карликовой звезды

L 98-59 b, расположенная менее чем в 35 световых годах от Земли, по размерам находится между Землей и Марсом, а ее масса составляет примерно половину земной. Год на этой планете длится всего двое земных суток, так как она находится на очень близкой орбите к своей звезде — всего в трех с небольшим миллионах километров. Для сравнения, Меркурий, ближайшая к Солнцу планета, находится в среднем на расстоянии 58 миллионов километров и обращается вокруг Солнца за 88 суток. Из-за такой близости к звезде L 98-59 b постоянно обращена к ней одной стороной, что приводит к разделению планеты на зону вечного дня и зону вечной ночи. Дневная сторона получает в 22 раза больше энергии, чем Земля от Солнца.

Эллиптическая орбита L 98-59 b приводит к постоянному изменению расстояния до звезды. Гравитационное воздействие звезды то растягивает, то сжимает планету, вызывая внутреннее трение и, как следствие, нагрев, известный как приливный разогрев. Ученые предполагают, что именно этот процесс, аналогичный тому, что наблюдается на вулканически активном спутнике Юпитера Ио, ответственен за вулканизм на L 98-59 b. Исследователи считают, что уровень приливного разогрева и вулканической активности на L 98-59 b в восемь раз превышает показатели Ио.

Анализ света, проходящего через атмосферу экзопланеты, позволил ученым предположить, что она богата диоксидом серы — продуктом вулканических извержений. Звездная система L 98-59 относительно молода — ее возраст оценивается в 800 миллионов лет, что значительно меньше возраста Солнечной системы (4,5 миллиарда лет). Астрофизики считают, что первоначальная атмосфера L 98-59 b, если она и существовала, была бы уничтожена мощными вспышками красного карлика. Таким образом, наблюдаемая атмосфера, вероятно, имеет вторичное происхождение и постоянно пополняется за счет вулканических выбросов.

Уточнения

Красный карлик — маленькая и относительно холодная звезда главной последовательности, имеющая спектральный класс М или поздний К. Являются очень распространёнными звёздами.

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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