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Вампир из Хорватии? Загадочное погребение, которое озадачило учёных

3:56
Наука

Археологи, работавшие на раскопках в Хорватии, обнаружили необычное захоронение, которое может свидетельствовать о древних верованиях в существование вампиров. В могиле, датируемой XIII-XVI веками, были найдены останки мужчины, положение которого вызывает множество вопросов.

дитя с тремя черепами
Фото: Wikimedia Commons by Rijksmuseum is licensed under Public domain
дитя с тремя черепами

Голова покойного была отделена от тела, под неё положен массивный камень, а между ног находился большой кирпич. Эти детали наталкивают на мысль, что умерший считался опасным даже после смерти.

Могила была найдена на археологическом участке Rašaška (Račeša), расположенном примерно в 112 километрах от Загреба. Исторические источники сообщают, что это место в разное время принадлежало тамплиерам, рыцарям-госпитальерам и местной знати. Первоначально исследователи считали, что здесь располагалась крепость, но позже выяснилось, что это был религиозный комплекс с кладбищем. За десятилетие раскопок на участке было обнаружено 181 погребение, однако именно это захоронение выделяется среди остальных.

Большинство найденных на кладбище тел были погребены по христианским традициям: на спине, с руками на груди или вдоль тела, ориентированные с запада на восток. Однако найденный мужчина был похоронен иначе. Радиоуглеродный анализ показал, что он умер в XV-XVI веках.

Исследование скелета, проведённое под руководством археолога Наташи Шаркич, позволило определить, что это был мужчина 40-50 лет, занимавшийся тяжёлым физическим трудом. На его костях были обнаружены следы многочисленных ран, полученных как при жизни, так и перед смертью. Особенно выделялись два удара по затылку, которые, по мнению исследователей, стали смертельными.

Метод погребения вызывает не меньше вопросов. Хотя мужчина был похоронен в церкви, его могила находилась у стены — в месте, которое считалось неблагоприятным. Но самое странное — это явные следы посмертного перемещения тела. Голова была отделена и положена в стороне, грудная клетка перевёрнута. Всё это позволяет предположить, что окружающие боялись умершего даже после его смерти.

Эти меры соответствуют средневековым представлениям о борьбе с вампирами. Согласно славянскому фольклору, душа не сразу покидает тело, а остаётся с ним до полного разложения. Если человек умер насильственной смертью или жил греховно, его тело могло не разлагаться, а сам он превращался в нежить, поднимаясь из могилы, чтобы вредить живым. Чтобы предотвратить это, люди использовали различные способы: отрубали головы, клали камни в рот или прижимали тело тяжёлыми предметами.

Шаркич отмечает, что подобные захоронения чаще встречаются среди людей, чьи поступки выходили за рамки общественных норм. Возможно, мужчина был воином или рыцарем, участвовавшим в кровавых конфликтах. А возможно, его внешний вид или поведение внушали окружающим страх, заставляя считать его причастным к тёмным силам.

Кем же был этот человек? Без письменных источников сложно сказать наверняка. Однако его необычное захоронение остаётся загадкой, проливающей свет на средневековые верования и страхи.

Исследование останков раскрывает детали его жизни, а также средневековые представления о смерти и нечистой силе. Кем был этот человек — воином, изгоем или жертвой суеверий? Учёные продолжают искать ответы.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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