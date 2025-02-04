Заглянуть в сон: что происходит с воспоминаниями, пока мы отдыхаем

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Американские исследователи открыли механизм, благодаря которому мозг человека способен хранить воспоминания, сформированные в разное время, без их смешения. Оказалось, что клетки мозга обрабатывают старую и новую информацию на разных стадиях сна.

Фото: commons.wikimedia.org by Jean-Etienne Minh-Duy Poirrier from USA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Пластиковый мозг

Сон играет важную роль в формировании и сохранении воспоминаний. Недавние научные исследования показали, что во время отдыха мозг не только анализирует прошлое, но и способен проектировать будущее, учитывая новую информацию. Кроме того, ученые выяснили, почему некоторые воспоминания сохраняются на протяжении всей жизни человека, и проверили научными методами пословицу "Утро вечера мудренее".

Специалисты из Корнеллского университета в США провели эксперимент, в котором участвовали мыши. Сначала грызунов учили находить спрятанное угощение, а затем, когда они засыпали, активность нейронов их мозга подавляли на одной из стадий сна. Во время сна мышей их зрачки то сужались, то расширялись, что соответствовало стадиям медленного сна. При этом глаза спящих мышей слегка приоткрывались, и за зрачками удобно было наблюдать. Если же ввести в головной мозг грызунов электроды, можно было одновременно отслеживать активность нейронов.

Ученые воздействовали на клетки мозга мышей либо в стадию узкого зрачка, либо в стадию широкого зрачка. В первом случае после пробуждения грызуны не помнили, как добраться до угощения. Во втором случае они помнили свежую информацию о месте, где лежит угощение, но теряли воспоминания, сформированные несколько дней назад. Если же экспериментаторы никак не влияли на мозговую активность, то у проснувшихся мышей сохранялись все воспоминания. Авторы исследования пришли к выводу, что мозг грызунов работал с разной информацией на разных стадиях сна, чтобы не позволить смешаться разновременным воспоминаниям. Таким образом, организму удавалось обеспечить непрерывное и качественное обучение. Это открытие может помочь лучше понять механизмы сохранения воспоминаний и разработать новые методы улучшения памяти.

Уточнения

Сон — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир, присущее млекопитающим, птицам и др.

