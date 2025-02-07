Секрет Вселенной? Учёные нашли странные частицы, которые не поддаются объяснению

11-летнее исследование частиц и античастиц вблизи Солнца привело к неожиданным открытиям. Учёные выяснили, что космические лучи ведут себя иначе, чем предполагалось, а их происхождение остаётся загадкой. Эти данные могут переписать историю Солнечной системы и приблизить нас к разгадке тайн тёмной материи.
Фото: commons.wikimedia.org by NASA Goddard Space Flight Center from Greenbelt, MD, USA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Солнце
Что удалось обнаружить
Космические лучи, попадая в детектор AMS на МКС, позволяют изучать частицы и античастицы.
Частицы ведут себя непредсказуемо - ни одна из 600 теоретических моделей не объясняет их взаимодействие полностью.
11 лет наблюдений охватывают полный солнечный цикл, фиксируя влияние магнитного поля Солнца на космические лучи.
Что это значит
Исследование поможет:
Понять историю Солнечной системы — в космические лучи могут стать своеобразными "археологическими записями" прошлого.
Выяснить происхождение космических лучей - в они приходят из-за пределов Солнечной системы, но их источник остаётся загадкой.
Разгадать тайну антиматерии — почему в нашей Вселенной её так мало, а AMS всё же фиксирует антипротоны?
Уточнения
Вселе́нная — не имеющее строгого определения понятие в астрономии и философии, под которым чаще всего подразумевается совокупность всей существующей в мире энергии, материи и пространства-времени.
Антивещество́ — вещество, состоящее из античастиц, стабильно не образующееся в природе (наблюдательные данные не свидетельствуют об обнаружении антивещества в нашей Галактике и за её пределами).