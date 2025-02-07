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Секрет Вселенной? Учёные нашли странные частицы, которые не поддаются объяснению

1:15
Наука

11-летнее исследование частиц и античастиц вблизи Солнца привело к неожиданным открытиям. Учёные выяснили, что космические лучи ведут себя иначе, чем предполагалось, а их происхождение остаётся загадкой. Эти данные могут переписать историю Солнечной системы и приблизить нас к разгадке тайн тёмной материи.

Солнце
Фото: commons.wikimedia.org by NASA Goddard Space Flight Center from Greenbelt, MD, USA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Солнце

Что удалось обнаружить

  • Космические лучи, попадая в детектор AMS на МКС, позволяют изучать частицы и античастицы.
  • Частицы ведут себя непредсказуемо - ни одна из 600 теоретических моделей не объясняет их взаимодействие полностью.
  • 11 лет наблюдений охватывают полный солнечный цикл, фиксируя влияние магнитного поля Солнца на космические лучи.

Что это значит

Исследование поможет:

  • Понять историю Солнечной системы — в космические лучи могут стать своеобразными "археологическими записями" прошлого.
  • Выяснить происхождение космических лучей - в они приходят из-за пределов Солнечной системы, но их источник остаётся загадкой.
  • Разгадать тайну антиматерии — почему в нашей Вселенной её так мало, а AMS всё же фиксирует антипротоны?

Уточнения

Вселе́нная — не имеющее строгого определения понятие в астрономии и философии, под которым чаще всего подразумевается совокупность всей существующей в мире энергии, материи и пространства-времени.

Антивещество́ — вещество, состоящее из античастиц, стабильно не образующееся в природе (наблюдательные данные не свидетельствуют об обнаружении антивещества в нашей Галактике и за её пределами).

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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