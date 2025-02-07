ИИ нашёл кратер, который доказал, что Марс не такой, как мы думали

С помощью искусственного интеллекта учёные обнаружили новый кратер на Марсе, удар от которого проник глубже, чем считалось возможным. Это открытие заставляет пересмотреть знания о недрах Красной планеты и механизмах распространения сейсмических волн.
Сейсмометр InSight NASA зафиксировал ударное марсотрясение, а орбитальный аппарат Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) нашёл соответствующий кратер диаметром 21,5 метра в регионе Cerberus Fossae.
Но главное открытие — сейсмические волны этого удара проникли через мантию Марса, а не задержались в коре, как считалось ранее. Это означает, что внутреннее строение планеты устроено сложнее, чем думали учёные.
Алгоритмы машинного обучения NASA обработали десятки тысяч изображений Марса за считанные часы, помогая исследователям найти 123 свежих кратера. Один из них, Cerberus Fossae, стал ключом к новому пониманию марсианской геологии.
Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы.
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