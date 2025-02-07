ИИ нашёл кратер, который доказал, что Марс не такой, как мы думали

1:25 Your browser does not support the audio element. Наука

С помощью искусственного интеллекта учёные обнаружили новый кратер на Марсе, удар от которого проник глубже, чем считалось возможным. Это открытие заставляет пересмотреть знания о недрах Красной планеты и механизмах распространения сейсмических волн.

Фото: Wikipedia by European Southern Observatory / M. Kornmesser, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Марс

Что произошло

Сейсмометр InSight NASA зафиксировал ударное марсотрясение, а орбитальный аппарат Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) нашёл соответствующий кратер диаметром 21,5 метра в регионе Cerberus Fossae.

Но главное открытие — сейсмические волны этого удара проникли через мантию Марса, а не задержались в коре, как считалось ранее. Это означает, что внутреннее строение планеты устроено сложнее, чем думали учёные.

Как ИИ помог сделать открытие

Алгоритмы машинного обучения NASA обработали десятки тысяч изображений Марса за считанные часы, помогая исследователям найти 123 свежих кратера. Один из них, Cerberus Fossae, стал ключом к новому пониманию марсианской геологии.

Что это значит

Сейсмические волны могут проходить глубже , чем предполагалось.

, чем предполагалось. Внутреннее строение Марса сложнее , чем считалось.

, чем считалось. ИИ ускоряет научные открытия, обрабатывая данные быстрее, чем человек.

Уточнения

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы.

