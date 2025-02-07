Открытие, которое переписывает науку: миллионы лет назад Европу покрывал гигантский ледник

1:28 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Университета Ньюкасла сделали сенсационное открытие: под донными отложениями Северного моря скрываются неизвестные ранее формы рельефа, которые указывают на существование огромного ледникового щита около миллиона лет назад. Это открытие опровергает прежние теории, согласно которым регион был покрыт небольшими ледниками.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Льды на берегу

Что обнаружили учёные

С помощью звукового сканирования исследователи выявили следы движения древнего льда - они показывают, как ледник наступал и отступал, формируя ландшафт.

Главные выводы исследования:

Миллион лет назад от Норвегии до Британии простирался единый ледниковый массив.

Это идёт вразрез с ранними теориями, которые утверждали, что в регионе было несколько небольших ледников.

Открытие даёт новое понимание климатических циклов Среднеплейстоценового периода, когда ледниковые эпохи стали более интенсивными.

Почему это важно

Среднеплейстоценовый переходной период (1,3 млн — 700 тыс. лет назад) был ключевым этапом в климатической истории. В это время периодичность ледниковых эпох увеличилась с 40 до 100 тысяч лет, а похолодания стали более мощными. Новое открытие поможет лучше понять, как менялся климат Земли и какие процессы управляли его изменениями.

Уточнения

Ледни́к — масса льда преимущественно атмосферного происхождения, испытывающая вязкопластическое течение под действием силы тяжести и принявшая форму потока, системы потоков, купола (щита) или плавучей плиты.

