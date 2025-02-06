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Это не фантастика: в 19 световых годах от нас скрывается новая Земля

1:16
Наука

Астрономы нашли новую каменистую планету HD 20794 d, которая вращается вокруг звезды, похожей на Солнце. Это открытие особенно важно, поскольку планета находится в зоне обитаемости, где теоретически может существовать жидкая вода.

Земля
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Земля

Что делает HD 20794 d особенной?

Экзопланета расположена в 19,5 световых годах от Земли — по космическим меркам это сравнительно близко, а значит, она может стать объектом детального изучения.

Основные характеристики HD 20794 d:

  • Размер — немного больше Земли.
  • Орбита — эллиптическая, меняет расстояние до звезды от 0,75 до 2 астрономических единиц (AU).
  • Год на планете — 647 земных дней, немного дольше марсианского года.

Есть ли шанс на жизнь

Учёные считают, что если на HD 20794 d есть вода даже в виде льда, то при приближении к звезде она может переходить в жидкое состояние. Это создаёт условия, которые могут поддерживать жизнь.

Уточнения

Косми́ческое простра́нство ко́смос (др.-греч. κόσμος - "упорядоченность", "порядок") — относительно пустые участки Вселенной, которые лежат вне границ атмосфер небесных тел.

Вода́ (в химии — монооксид водорода, гидроксид водорода; химическая формула — H2O) — химическое вещество, представляющее собой бинарное неорганическое соединение, молекула которого состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода, соединённых между собой ковалентной связью.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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