Это не фантастика: в 19 световых годах от нас скрывается новая Земля

Астрономы нашли новую каменистую планету HD 20794 d, которая вращается вокруг звезды, похожей на Солнце. Это открытие особенно важно, поскольку планета находится в зоне обитаемости, где теоретически может существовать жидкая вода.
Экзопланета расположена в 19,5 световых годах от Земли — по космическим меркам это сравнительно близко, а значит, она может стать объектом детального изучения.
Основные характеристики HD 20794 d:
Учёные считают, что если на HD 20794 d есть вода даже в виде льда, то при приближении к звезде она может переходить в жидкое состояние. Это создаёт условия, которые могут поддерживать жизнь.
Косми́ческое простра́нство ко́смос (др.-греч. κόσμος - "упорядоченность", "порядок") — относительно пустые участки Вселенной, которые лежат вне границ атмосфер небесных тел.
Вода́ (в химии — монооксид водорода, гидроксид водорода; химическая формула — H2O) — химическое вещество, представляющее собой бинарное неорганическое соединение, молекула которого состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода, соединённых между собой ковалентной связью.
Почему инспекторы ДПС спрашивают водителей о последнем употреблении алкоголя? Узнайте истинные причины этого вопроса и как правильно на него отвечать.