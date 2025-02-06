Гренландия тает быстрее, чем ожидалось — последствия будут разрушительными

Новое исследование показало, что ледяной щит Гренландии трескается быстрее, чем считалось ранее. За последние пять лет размер и глубина расщелин в ледниках значительно увеличились. Это может привести к ускоренному таянию льда и повышению уровня мирового океана.
Учёные из Даремского университета (Великобритания) проанализировали 8000 трёхмерных карт поверхности ледяного щита, созданных на основе спутниковых снимков. Они обнаружили, что ускорение движения ледников из-за потепления приводит к образованию всё более глубоких трещин.
Основные причины:
С 1992 года таяние Гренландии подняло уровень мирового океана на 14 мм. По прогнозам, к 2100 году этот показатель может вырасти до 30 см. Если же весь ледяной щит Гренландии растает, уровень воды на планете поднимется на 7 метров, что приведёт к катастрофическим последствиям.
Учёные предупреждают, что трещины не просто распространяются вглубь льда, а становятся больше и глубже, ускоряя процесс разрушения ледяного щита.
Гренла́ндия (гренл. Kalaallit Nunaat, дат. Grønland) — крупнейший на Земле остров.
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