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Гренландия тает быстрее, чем ожидалось — последствия будут разрушительными

1:36
Наука

Новое исследование показало, что ледяной щит Гренландии трескается быстрее, чем считалось ранее. За последние пять лет размер и глубина расщелин в ледниках значительно увеличились. Это может привести к ускоренному таянию льда и повышению уровня мирового океана.

Антарктида, лед, озеро Фрикселл
Фото: commons.wikimedia.org by Joe Mastroianni, National Science Foundation, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Антарктида, лед, озеро Фрикселл

Почему ледники трескаются всё быстрее

Учёные из Даремского университета (Великобритания) проанализировали 8000 трёхмерных карт поверхности ледяного щита, созданных на основе спутниковых снимков. Они обнаружили, что ускорение движения ледников из-за потепления приводит к образованию всё более глубоких трещин.

Основные причины:

  • Повышение температуры воздуха — увеличивает таяние поверхности ледяного щита.
  • Прогревание океана — ускоряет движение ледников, создавая новые расщелины.
  • Талая вода — заполняет трещины, увеличивая их глубину и разрушая структуру льда.

Что это значит для планеты

С 1992 года таяние Гренландии подняло уровень мирового океана на 14 мм. По прогнозам, к 2100 году этот показатель может вырасти до 30 см. Если же весь ледяной щит Гренландии растает, уровень воды на планете поднимется на 7 метров, что приведёт к катастрофическим последствиям.

Учёные предупреждают, что трещины не просто распространяются вглубь льда, а становятся больше и глубже, ускоряя процесс разрушения ледяного щита.

Уточнения

Гренла́ндия (гренл. Kalaallit Nunaat, дат. Grønland) — крупнейший на Земле остров.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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