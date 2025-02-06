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Легенда о Рагнарёке оказалась правдой: Скандинавию уничтожила вулканическая зима

1:06
Наука

Легенды о Рагнарёке, древнескандинавском конце света, могут быть не просто мифом. Новые исследования показывают, что в середине VI века Скандинавия пережила катастрофу, которая могла вдохновить предания о гибели богов и людей.

Извержение вулкана Килауэа
Фото: commons.wikimedia.org by Hawaii Volcanoes National Park, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Извержение вулкана Килауэа

Что случилось в 536 году

Учёные проанализировали годичные кольца деревьев и обнаружили резкое замедление их роста. В 539-541 годах ситуация ухудшилась: на Земле началась вулканическая зима — пепел и сера заслонили солнце, температура упала, урожаи погибли. В результате Швеция и Норвегия потеряли почти половину населения из-за голода и болезней.

Совпадение с легендами о Рагнарёке

Скандинавская мифология описывает Фимбулвинтер — трёхлетнюю зиму, предшествующую Рагнарёку. Это удивительно похоже на реальную катастрофу VI века. Возможно, древние скандинавы запомнили и передали через поколения воспоминания о глобальном катаклизме.

Уточнения

Рагна́рёк или Рагнаро́к (др.-сканд. Ragnarök, Ragnarøkkr, дословно — "Судьба богов", "Сумерки богов"), в германо-скандинавской мифологии — гибель богов и всего мира, следующая за последней битвой между богами и хтоническими чудовищами.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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