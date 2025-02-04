Вулкан на Курилах стал когда-то виновником похолодания на Земле

В ходе исследования ученые британского Университета Сент-Эндрюс выяснили, что извержение, которое вызвало снижение средней температуры на Земле в 1831 году примерно на 1°C, произошло на необитаемом острове Симушир, входящем в состав Курильских островов.
Это извержение долгое время считалось последним из загадочных природных катастроф. Несмотря на то что его разрушительные последствия были хорошо задокументированы, ученые не могли определить источник катаклизма. Два века ушло на разгадку этого события.
Теперь стало ясно, что сернистые газы, выброшенные в атмосферу во время извержения, частично перекрыли солнечные лучи, что привело к глобальному похолоданию. Следы вулканического пепла были обнаружены в ледниках по всему миру.
Геологи провели анализ ледяных кернов, которые содержали микроскопические частицы пепла, размером в десять раз меньше диаметра человеческого волоса. Химический состав этих частиц оказался полностью идентичен образцам пепла из кальдеры вулкана Заварицкого на острове Симушир, сообщает planet-today.
Симуши́р (на российской карте 1745 года также обозначен как Мариканъ) — вулканический по происхождению остров в составе средней группы Большой гряды Курильских островов.
С февраля 2025 года в России вступают в силу новые правила для автомобилистов, включая изменения в техосмотре, штрафах и налогообложении. Узнайте подробности, чтобы быть в курсе и избежать неприятностей на дороге.