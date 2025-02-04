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Вулкан на Курилах стал когда-то виновником похолодания на Земле

1:14
Наука

В ходе исследования ученые британского Университета Сент-Эндрюс выяснили, что извержение, которое вызвало снижение средней температуры на Земле в 1831 году примерно на 1°C, произошло на необитаемом острове Симушир, входящем в состав Курильских островов.

Вулкан
Фото: commons.wikimedia.org by Anchen Oktober, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Вулкан

Это извержение долгое время считалось последним из загадочных природных катастроф. Несмотря на то что его разрушительные последствия были хорошо задокументированы, ученые не могли определить источник катаклизма. Два века ушло на разгадку этого события.

Теперь стало ясно, что сернистые газы, выброшенные в атмосферу во время извержения, частично перекрыли солнечные лучи, что привело к глобальному похолоданию. Следы вулканического пепла были обнаружены в ледниках по всему миру.

Геологи провели анализ ледяных кернов, которые содержали микроскопические частицы пепла, размером в десять раз меньше диаметра человеческого волоса. Химический состав этих частиц оказался полностью идентичен образцам пепла из кальдеры вулкана Заварицкого на острове Симушир, сообщает planet-today.

Уточнения

Симуши́р (на российской карте 1745 года также обозначен как Мариканъ) — вулканический по происхождению остров в составе средней группы Большой гряды Курильских островов.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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