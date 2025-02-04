Гнев можно контролировать, но не так, как вы думаете: исследование открыло новые способы

1:25 Your browser does not support the audio element. Наука

Сотрудники Университета штата Огайо (США) провели анализ 154 исследований, в которых участвовали 10 189 человек, с целью выявить наиболее эффективные способы уменьшения гнева.

Фото: Openverse by vyassaurabh411, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/ Гнев

Результаты метаанализа, опубликованные в журнале Clinical Psychology Review, показали, что привычные рекомендации о физической активности не приносят ожидаемого результата.

Вместо этого исследование предложило альтернативные методы "укрощения" агрессии, такие как глубокое дыхание, осознанность, медитация и йога. Эти практики активнее помогают достичь состояния спокойствия.

К сожалению, физическая активность, часто рекомендуемая врачами, либо имела минимальный эффект, либо вообще не помогала. Например, бег трусцой и "бойцовские" виды спорта, наоборот, могут усиливать проявления гнева. Однако игровые виды спорта могут быть полезны, так как они отвлекают внимание и сосредотачивают его на задачах игры и командной работе.

Хорошая новость заключается в том, что для управления своими эмоциями не обязательно обращаться к психологам. В настоящее время доступны различные бесплатные приложения и видео на YouTube для медитаций, йоги и практик глубокого дыхания, передает planet-today.

Уточнения

Агрессивное поведение — мотивированное деструктивное поведение, противоречащее нормам сосуществования людей, наносящее вред объектам нападения, приносящее физический, моральный ущерб людям или вызывающее у них психологический дискомфорт.



