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Гнев можно контролировать, но не так, как вы думаете: исследование открыло новые способы

1:25
Наука

Сотрудники Университета штата Огайо (США) провели анализ 154 исследований, в которых участвовали 10 189 человек, с целью выявить наиболее эффективные способы уменьшения гнева.

Гнев
Фото: Openverse by vyassaurabh411, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/
Гнев

Результаты метаанализа, опубликованные в журнале Clinical Psychology Review, показали, что привычные рекомендации о физической активности не приносят ожидаемого результата.

Вместо этого исследование предложило альтернативные методы "укрощения" агрессии, такие как глубокое дыхание, осознанность, медитация и йога. Эти практики активнее помогают достичь состояния спокойствия.

К сожалению, физическая активность, часто рекомендуемая врачами, либо имела минимальный эффект, либо вообще не помогала. Например, бег трусцой и "бойцовские" виды спорта, наоборот, могут усиливать проявления гнева. Однако игровые виды спорта могут быть полезны, так как они отвлекают внимание и сосредотачивают его на задачах игры и командной работе.

Хорошая новость заключается в том, что для управления своими эмоциями не обязательно обращаться к психологам. В настоящее время доступны различные бесплатные приложения и видео на YouTube для медитаций, йоги и практик глубокого дыхания, передает planet-today.

Уточнения

Агрессивное поведение — мотивированное деструктивное поведение, противоречащее нормам сосуществования людей, наносящее вред объектам нападения, приносящее физический, моральный ущерб людям или вызывающее у них психологический дискомфорт.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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