Гнев можно контролировать, но не так, как вы думаете: исследование открыло новые способы

Сотрудники Университета штата Огайо (США) провели анализ 154 исследований, в которых участвовали 10 189 человек, с целью выявить наиболее эффективные способы уменьшения гнева.
Результаты метаанализа, опубликованные в журнале Clinical Psychology Review, показали, что привычные рекомендации о физической активности не приносят ожидаемого результата.
Вместо этого исследование предложило альтернативные методы "укрощения" агрессии, такие как глубокое дыхание, осознанность, медитация и йога. Эти практики активнее помогают достичь состояния спокойствия.
К сожалению, физическая активность, часто рекомендуемая врачами, либо имела минимальный эффект, либо вообще не помогала. Например, бег трусцой и "бойцовские" виды спорта, наоборот, могут усиливать проявления гнева. Однако игровые виды спорта могут быть полезны, так как они отвлекают внимание и сосредотачивают его на задачах игры и командной работе.
Хорошая новость заключается в том, что для управления своими эмоциями не обязательно обращаться к психологам. В настоящее время доступны различные бесплатные приложения и видео на YouTube для медитаций, йоги и практик глубокого дыхания, передает planet-today.
Агрессивное поведение — мотивированное деструктивное поведение, противоречащее нормам сосуществования людей, наносящее вред объектам нападения, приносящее физический, моральный ущерб людям или вызывающее у них психологический дискомфорт.
Врач и фитнес-тренер Евгений Ерастов дал рекомендации по безопасным тренировкам для людей старше 60 лет, подчеркнув важность ходьбы и умеренных нагрузок.