Вулкан Санторини не так спокоен, как кажется: зафиксированы тревожные сигналы — что происходит

Вулкан Санторини — один из самых активных вулканов в мире, чья история извержений оказала значительное влияние на облик острова и развитие человеческой цивилизации.
Наиболее известное и разрушительное извержение, известное как Минойское, произошло примерно в XVI веке до нашей эры и имело индекс вулканической активности (VEI) 7, что делает его одним из крупнейших в истории.
Вулкан Санторини наряду с Этной в Италии относится к самым активным вулканам Европы. Хотя последнее извержение произошло в 1950 году, сейсмическая и вулканическая активность в этом районе указывает на то, что вулкан находится в состоянии покоя, но не спит, передает греческое издание newsauto.
Причины, по которым его считают активным
1. Вулкан периодически демонстрирует повышенную сейсмическую активность, как это было в 2011–2012 годах, что вызывало беспокойство ученых, хотя извержения не произошло.
2. В Неа и Микри Камени наблюдаются выбросы вулканических газов (углекислого газа и диоксида серы), что указывает на активность магматического очага.
3. В Неа Камени фиксируются случаи вспучивания грунта, что свидетельствует о движении магмы на глубине.
4. За вулканом Санторини ведется постоянное наблюдение со стороны Института геодинамики Национальной обсерватории Афин и международных научных групп.
Вулкан — эффузивное геологическое образование, имеющее выводное отверстие (жерло, кратер, кальдера) или трещины, из которых горячая лава и вулканические газы поступают на поверхность из недр планеты, или поступали ранее.
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