Быстрые и безопасные покупки: как ИИ может улучшить сферу обслуживания в России?

0:52 Your browser does not support the audio element. Наука

Внедрение ИИ в сферу обслуживания в России остается в рамках операционной деятельности и пока не приводит к заметным улучшениям в сервисе. Об этом NewsInfo.Ru рассказал председатель Совета ТПП по развитию потребительского рынка Александр Борисов.

Фото: commons.wikimedia.org by Kharsohtun, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Искусственный интеллект

Он объяснил, что внедрение новых технологий осуществляется крупными федеральными сетями и сказывается на потребителях преимущественно через программы лояльности, скидки и промоакции.

Также Борисов раскрыл запросы современных потребителей, которые стремятся к быстроте, простоте и безопасности во время покупок.

"Эти три основных требования формируют тренды в обслуживании, и бизнес-структуры стараются адаптироваться к ним, используя соответствующие подходы в своей операционной деятельности", — заключил эксперт.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

