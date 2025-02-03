Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ни уксус, ни пищевая сода: назван лучший способ быстро удалить засохший жир с духовки
Физическая активность помогает избежать этой страшной болезни
Как улететь на Красное море за 25 тысяч рублей
Водители нашли способ скрыть нарушения — инспекторы уже знают, как с этим бороться
Опасный перекус для вашего питомца: кошачий корм может навредить собаке
Осветлённые волосы скажут вам спасибо: лайфхаки для сохранения свежести и яркости
Как пережить кризис? 12 продуктов с вечным сроком годности
Нежная курица с паприкой и сливками: рецепт для новичков и гурманов
Певец Шаман и Екатерина Мизулина поцеловались при школьниках

Гренландия теряет лёд быстрее, чем когда-либо

1:06
Наука

Гренландский ледниковый щит, второй по величине ледяной массив в мире, разрушается быстрее, чем когда-либо из-за изменения климата, как показало новое исследование.

Гренландский ледник
Фото: Tasiilaq Glacier Cruise by Christine Zenino, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Гренландский ледник

Ученые проанализировали 8000 трехмерных карт поверхности, полученных с помощью спутниковых снимков высокого разрешения, чтобы изучить развитие трещин на ледниковом покрове с 2016 по 2021 год, сообщает The Guardian.

Они обнаружили, что клиновидные разломы, образующиеся на ледниках, значительно увеличились как в размерах, так и в глубине за этот пятилетний период, и делают это быстрее, чем ожидалось ранее. Это связано с глобальным потеплением.

Доктор Том Чадли, доцент кафедры географии в Даремском университете и ведущий автор исследования, отметил:

"Больше всего меня удивило, как быстро это происходит. В одном из предыдущих исследований изменения происходили в течение десятилетий, а теперь мы видим, что это происходит всего за пять лет".

Уточнения

Гренла́ндия — крупнейший на Земле остров. Расположен на северо-востоке Северной Америки, а потому, с точки зрения физической географии, относится к ней. Политически относится к Европе, поскольку вместе с окружающими меньшими островами образует одноимённую административную автономную единицу, входящую в состав Датского королевства.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Один приём — и ремонтантная малина даёт рекордный урожай
Садоводство, цветоводство
Один приём — и ремонтантная малина даёт рекордный урожай Аудио 
Пищевая моль на кухне: простые способы избавиться от вредителя
Недвижимость
Пищевая моль на кухне: простые способы избавиться от вредителя
5 предметов богатого интерьера, которые стоят копейки
Недвижимость
5 предметов богатого интерьера, которые стоят копейки Аудио 
Популярное
Путешествовать в Абхазию станет проще: что изменится уже летом?

"Аэропорт Сухуми должен начать принимать регулярные рейсы из регионов России в мае», – заявил Кириенко.

Путешествовать в Абхазию станет проще: что изменится уже летом?
Тренировки после 60 лет: что можно, а что нельзя
Тренировки после 60 лет: что можно, а что нельзя
Неожиданные штрафы с февраля: водители начнут платить за то, что раньше не считалось нарушением
Вот какой кофе лучше пить по утрам: об этом не все знают
Американист Васильев рассказал о составляющих успеха Трампа в торговых войнах Любовь Степушова Забытая фреска раскрыла тайну средневековых алтарей Игорь Буккер Коронация в Англии — традиции и большие деньги Сергей Лебедев
5 предметов богатого интерьера, которые стоят копейки
Кабачки, которые не нужно чистить: 5 сортов с тонкой кожицей и минимумом семян
Аэропорт в Абхазии снова начнёт принимать самолёты
Аэропорт в Абхазии снова начнёт принимать самолёты
Последние материалы
Как повесить кухонные шкафы, чтоб не падали: разбор лучших способов крепления
Тренер или инструктор: в чем разница и кого выбрать для занятий
Миллион алых роз: Казахстан увеличил поставки цветов в Россию в 50 раз
Без химикатов: гостиничный трюк для чистого туалета
Эта заправка заставит вас полюбить овощи! Гениальный рецепт
Этот фрукт очищает кишечник лучше лекарств — но его едят неправильно
Тренируетесь, но кубиков не видно? Возможно, вы делаете всё не так
Цены не кусаются — путешественница раскрыла стоимость продуктов в Норвегии
Эта кошачья привычка — знак сильной привязанности
Дорогие, но ненадежные: список автомобилей, которые требуют ремонта чаще других
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.