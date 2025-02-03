Гренландия теряет лёд быстрее, чем когда-либо

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Гренландский ледниковый щит, второй по величине ледяной массив в мире, разрушается быстрее, чем когда-либо из-за изменения климата, как показало новое исследование.

Фото: Tasiilaq Glacier Cruise by Christine Zenino, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Гренландский ледник

Ученые проанализировали 8000 трехмерных карт поверхности, полученных с помощью спутниковых снимков высокого разрешения, чтобы изучить развитие трещин на ледниковом покрове с 2016 по 2021 год, сообщает The Guardian.

Они обнаружили, что клиновидные разломы, образующиеся на ледниках, значительно увеличились как в размерах, так и в глубине за этот пятилетний период, и делают это быстрее, чем ожидалось ранее. Это связано с глобальным потеплением.

Доктор Том Чадли, доцент кафедры географии в Даремском университете и ведущий автор исследования, отметил:

"Больше всего меня удивило, как быстро это происходит. В одном из предыдущих исследований изменения происходили в течение десятилетий, а теперь мы видим, что это происходит всего за пять лет".

Уточнения

Гренла́ндия — крупнейший на Земле остров. Расположен на северо-востоке Северной Америки, а потому, с точки зрения физической географии, относится к ней. Политически относится к Европе, поскольку вместе с окружающими меньшими островами образует одноимённую административную автономную единицу, входящую в состав Датского королевства.

