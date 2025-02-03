Гренландия теряет лёд быстрее, чем когда-либо

Гренландский ледниковый щит, второй по величине ледяной массив в мире, разрушается быстрее, чем когда-либо из-за изменения климата, как показало новое исследование.
Ученые проанализировали 8000 трехмерных карт поверхности, полученных с помощью спутниковых снимков высокого разрешения, чтобы изучить развитие трещин на ледниковом покрове с 2016 по 2021 год, сообщает The Guardian.
Они обнаружили, что клиновидные разломы, образующиеся на ледниках, значительно увеличились как в размерах, так и в глубине за этот пятилетний период, и делают это быстрее, чем ожидалось ранее. Это связано с глобальным потеплением.
Доктор Том Чадли, доцент кафедры географии в Даремском университете и ведущий автор исследования, отметил:
"Больше всего меня удивило, как быстро это происходит. В одном из предыдущих исследований изменения происходили в течение десятилетий, а теперь мы видим, что это происходит всего за пять лет".
Гренла́ндия — крупнейший на Земле остров. Расположен на северо-востоке Северной Америки, а потому, с точки зрения физической географии, относится к ней. Политически относится к Европе, поскольку вместе с окружающими меньшими островами образует одноимённую административную автономную единицу, входящую в состав Датского королевства.
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