Как используют силу Земли в работе геотермальных электростанций

Геотермальные установки используют тепло, находящееся в недрах Земли, для генерации энергии.

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Температура внутри планеты увеличивается примерно на 3°C на каждые 100 метров глубины, а в некоторых регионах может достигать 350°C на глубине 2000-4000 метров.

Это тепло извлекается через геотермальные скважины, которые получают пар или кипящую воду из-под земли. Полученный пар приводит в движение турбину, превращая тепловую энергию в механическую, а затем в электрическую с помощью генератора переменного тока.

В отличие от электростанций, работающих на ископаемом топливе, геотермальные электростанции не сжигают топливо, что существенно снижает выбросы CO2.

В городе Вантаа (Финляндия) расположена первая в стране геотермальная электростанция, которая производит тепло и поставляет его в национальную энергосистему. Эта установка имеет мощность 2600 мегаватт в год и вырабатывает около 1400 МВтч тепла, что соответствует мощности 35 традиционных геотермальных скважин, передает итальянское издание Money.

Уточнения

Не́дра — часть земной коры, расположенная ниже почвенного слоя, а при его отсутствии — ниже земной поверхности и дна водоёмов и водотоков, простирающаяся до глубин, доступных для геологического изучения и освоения.

