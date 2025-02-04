Археологическая сенсация: древний рунический камень мог быть посвящён женщине

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Археологи в Норвегии нашли части рунического камня, возраст которого превышает 2 000 лет. Это открытие проливает свет на раннюю историю германской письменности и её роль в древних ритуалах.

Фото: Wikimedia Commons by RexCrudelissimus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ старейший рунический камень, Свингеруде, Норвегия

Фрагменты камня были разделены перед захоронением, что указывает на их ритуальное значение. Они были найдены на могильном поле в Свингеруде, одном из древних захоронений Норвегии. Камень назван в честь этого места и теперь называется Svingerudsteinen - Свингерудский рунический камень.

Радиоуглеродный анализ показал, что камень датируется периодом от 50 года до н. э. до 275 года н. э.

На лицевой стороне камня восемь рун выделяются ярче, чем другие надписи. В переводе на латынь они означают: idiberug.

Способы написания более древних надписей значительно различались, а язык сильно изменился в период между временем, когда были вырезаны эти руны, и эпохой викингов и Средневековьем. Поэтому интерпретация надписей на камне — непростая задача.

Текст может относиться к женщине по имени Идибера, а надпись означать "Для Идиберы". Другие варианты: идиберуг — перевод имени Идибергу, или, возможно, родового имени Идиберунг. Но есть другие возможные интерпретации — такие же, как у ранних рунических надписей.

"То, что такая руническая находка попала к нам в руки, — это мечта всех рунологов. Для меня это событие, потому что такая уникальная находка, которая отличается от других сохранившихся рунических камней", — говорит женщина-рунолог Кристель Зильмер, профессор письменности и иконографии в Музее истории культуры Университета Осло.

Руны использовались для письма до принятия латинского алфавита и служили не только для ритуалов, но и для практических нужд.

В Железный век германские и скандинавские народы активно контактировали с Римской империей, что влияло на развитие рунической письменности.

В Скандинавии руны использовались примерно с первых веков нашей эры и оставались в обиходе вплоть до 15 столетия, что говорит об их устойчивости и адаптивности.

Эта находка даёт археологам новые возможности для изучения ранних форм письменности в Скандинавии и проливает свет на культурные связи региона с остальным миром.

Уточнения

Свингерудский рунический камень — самый древний из найденных на сегодняшний день рунических камней, датируется в промежутке между 1—250 годом нашей эры.

