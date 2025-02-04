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Африка разрывается на части! Учёные уверены: на наших глазах рождается новый океан

2:04
Наука

Представьте, что на ваших глазах рождается новый океан. Нет, это не фантастика — Африка действительно разрывается на части.

землетрясение
Фото: freepik.com is licensed under public domain
землетрясение

Гигантские трещины прорезают континент, и учёные уверены: со временем восточная его часть станет отдельным островом.

Раскол, который меняет географию

В Восточной Африке идёт мощное тектоническое движение. Здесь сталкиваются и расходятся три огромные плиты — Сомалийская, Африканская и Аравийская.

Со временем это приведёт к тому, что регион Африканского Рога, включая Джибути, Сомали и Кению, полностью отделится от континента. Его место займёт новый океан.

Этот процесс уже виден невооружённым глазом: долина Великого разлома растянулась на 6000 км, а внезапные землетрясения ускоряют его.

В 2005 году в Эфиопии буквально за несколько минут образовалась гигантская трещина длиной 60 км и шириной 2 метра — то, что должно было занять сотни лет, произошло мгновенно.

Будущее нового острова

Как будет выглядеть новый ландшафт? Пока точно неизвестно. Учёные предполагают, что береговая линия пройдёт от региона Афар к Красному морю, а затем спустится к Кении и Танзании.

Когда это случится? Вопрос остаётся открытым. Ранее процесс оценивали в миллионы лет, но последние события показывают: всё происходит быстрее, чем ожидалось.

"Океаны на Земле возникают в результате разрушения континента, который разделяется на две части", — объясняет Франческо Жиль Шазо, профессор Университета Западной Бретани.

Этот грандиозный природный процесс — редкий шанс увидеть, как изменяется облик планеты. Возможно, через сотни тысяч лет на месте Восточной Африки появится новый океан, а нынешние страны окажутся на его берегах.

Уточнения

Землетрясе́ние — подземные толчки и колебания земной поверхности, сдвиг тектонических плит. Появление этих сил связывают с перепадами температуры в недрах Земли. Замечено, что за последние два века сильные землетрясения происходили в результате вспарывания крупных разломов, выходящих на поверхность.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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