Загадочные отверстия нашли на дне Атлантического океана: следы невиданных зверей или человека?

Участники экспедиции Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) нашли загадочные отверстия близ Азорских островов на глубине 2,5 тысячи метров на дне Атлантического океана.
По словам ученых, эти продолговатые отверстия формируют почти прямую линию, что делает находку еще более необычной. Как полагают участники экспедиции, к созданию отверстий могут быть причастны люди.
В NOAA их сравнивают их со следами от инструментов. При этом ни одна группа ученых не подтвердила свою работу в этом районе, сообщает KP. RU. Также есть версия, что это следы от неизвестных животных, которые пытались найти на дне пищу.
Атланти́ческий океа́н — второй по площади и глубине океан Земли после Тихого океана, расположенный между Гренландией и Исландией на севере, Европой и Африкой на востоке, Северной и Южной Америкой на западе и Антарктидой на юге.
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