Загадочные отверстия нашли на дне Атлантического океана: следы невиданных зверей или человека?

0:48 Your browser does not support the audio element. Наука

Участники экспедиции Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) нашли загадочные отверстия близ Азорских островов на глубине 2,5 тысячи метров на дне Атлантического океана.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Морское дно

По словам ученых, эти продолговатые отверстия формируют почти прямую линию, что делает находку еще более необычной. Как полагают участники экспедиции, к созданию отверстий могут быть причастны люди.

В NOAA их сравнивают их со следами от инструментов. При этом ни одна группа ученых не подтвердила свою работу в этом районе, сообщает KP. RU. Также есть версия, что это следы от неизвестных животных, которые пытались найти на дне пищу.

Уточнения

Атланти́ческий океа́н — второй по площади и глубине океан Земли после Тихого океана, расположенный между Гренландией и Исландией на севере, Европой и Африкой на востоке, Северной и Южной Америкой на западе и Антарктидой на юге.



