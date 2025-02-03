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Умнее, быстрее, мощнее: Xiaomi трансформирует пользовательский опыт с новой операционной системой

2:04
Наука

С прошлого месяца пользователи в Китае уже наслаждаются преимуществами новой версии программного обеспечения HyperOS 2.1, и теперь это обновление постепенно распространяется на международном уровне. Согласно информации, опубликованной в зарубежных изданиях, пионером в получении обновления стал флагманский аппарат Xiaomi 14 Ultra.

Китаец с рыжими волосами со смартфоном
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Китаец с рыжими волосами со смартфоном

Компания-производитель пока не раскрывает полный перечень устройств, которые получат доступ к новой версии операционной системы. Тем не менее, можно предположить, что перечень совместимых смартфонов будет аналогичен списку, который был объявлен для HyperOS 2.0. Это, безусловно, позитивное известие, поскольку означает, что обновление затронет более полусотни различных моделей смартфонов и планшетных компьютеров.

В HyperOS 2.1 представлен целый ряд нововведений. Разработчики переработали визуальное оформление интерфейса, а также внесли незначительные корректировки в Центр управления. Процесс передачи данных между устройствами стал более удобным и оперативным. Не осталась без внимания и камера: благодаря усовершенствованным алгоритмам пользователи смогут создавать фотографии и видеоролики более высокого качества.

Приложение "Галерея" также получило обновление, предлагая теперь более интуитивно понятную систему организации контента, улучшенную систему поиска, а также новые способы просмотра отснятых материалов. Представители Xiaomi также заявляют об улучшениях в области искусственного интеллекта, реализованных с помощью технологии Super Xiao Ai. Кроме того, в HyperOS 2.1 были добавлены специализированные игровые функции, которые позволяют максимально эффективно использовать ресурсы устройства для обеспечения более плавного игрового процесса и сокращения времени загрузки игр.

Уточнения

Операцио́нная систе́ма сокр. ОС — программное обеспечение, через которое осуществляется все управление компьютером, телефоном или иной электроникой подобного рода. Также позволяет запускать прикладные программы на этих устройствах.

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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