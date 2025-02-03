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Perseverance собрал на Марсе породы неизвестной структуры

2:51
Наука

Марсоход НАСА Perseverance обнаружил и собрал образец породы с уникальной структурой, которую учёные ещё никогда не видели. Этот образец, названный "Серебряная гора", был герметично запечатан в пробирке для дальнейшего анализа в земных лабораториях.

Mars Perseverance Rover
Фото: photojournal.jpl.nasa.gov/ by NASA/JPL-Caltech is licensed under Commons, the free media repository
Mars Perseverance Rover

"Серебряная гора" стал 26-м по счёту образцом, собранным марсоходом. Сейчас Perseverance собирает десятки образцов, чтобы помочь учёным лучше понять геологическую историю и климат Марса, а также оценить возможность существования жизни на Красной планете в прошлом.

По данным НАСА, доставка образцов на Землю может состояться в 2035 или 2039 году. Агентство рассматривает разные способы их транспортировки и обещает объявить окончательное решение уже в следующем году.

Бывший администратор НАСА Билл Нельсон отметил, что рассматриваемые варианты позволят значительно сократить затраты и сроки миссии по сравнению с предыдущими планами.

"Использование двух возможных путей продвижения вперёд обеспечит НАСА возможность доставить эти образцы с Марса со значительной экономией средств и сроков", - сказал он в интервью Independent.

Назначение предпринимателя-миллиардера Джареда Айзекмана руководителем агентства сигнализирует о том, что освоение Марса становится приоритетным направлением исследований.

Perseverance недавно завершил подъём из кратера Езеро, где он совершил посадку в феврале 2021 года. Учёные считают, что в этом регионе могли существовать условия, благоприятные для микробной жизни. Сейчас марсоход движется через область "Северный край", где запланировано посещение четырёх геологически значимых точек и сбор дополнительных образцов.

За время своей миссии Perseverance преодолел более 20 миль. Данные о его передвижениях доступны на интерактивной карте НАСА, где также отмечены места, откуда были взяты образцы. Бурение породы и последующее запечатывание материала в титановые пробирки позволяет сохранить их для будущих исследований.

По словам Ники Фокс, руководителя Управления научных миссий НАСА, эта работа не только поможет разобраться в прошлом Марса, но и станет важным шагом к отправке первых людей на Красную планету, а "также поможет безопасно отправить на Марс первых исследователей-людей".

Perseverance остаётся ключевой частью долгосрочной программы НАСА по изучению Марса. Роботизированные миссии продолжают собирать важную информацию, которая приближает человечество к раскрытию тайн этой загадочной Красной планеты.

Уточнения

«Персеве́ранс» (англ  Perseverance; в переводе на русский язык — «Настойчивость») — марсоход, разработанный для исследования кратера Езеро на Марсе в рамках экспедиции НАСА «Марс-2020».

Е́зеро прежнее название Nili Fossae crater, — ударный кратер на Марсе, расположенный на границе Большого Сырта (с востока) и равнины Исиды (с запада).

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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